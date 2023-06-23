Мэр Бучи: Развитие местного самоуправления – безальтернативный путь Украины в ЕС и НАТО

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В резолюции Европарламента есть четкий сигнал украинской власти: без поддержки местного самоуправления и настоящей демократии дальнейший путь Украины в Евросоюз и НАТО невозможен. Об этом пишет в своем блоге глава Киевского регионального отделения Ассоциации городов Украины, Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"В Резолюции есть не только о полной поддержке Украины международными партнерами, но и четкий сигнал власти о важности развития местного самоуправления в Украине. Европарламентарии призвали власть защитить и укрепить местное самоуправление, что будет стимулировать органы центральной власти сотрудничать с нами на всех этапах восстановления и возрождения. Евродепутаты в очередной раз в своей официальной позиции отметили, что развитие местного самоуправления будет одним из важных факторов интеграции Украины в ЕС и НАТО. Без развитого местного самоуправления и реальной демократии путь Украины в ЕС и НАТО будет закрыт, и власти не следует об этом забывать", - пишет Анатолий Федорук.

В ЕС считают, что именно местное самоуправление с начала войны стало ключевым в защите беженцев и внутренне перемещенных лиц, и само местное самоуправление должно стать ключевым в будущей реконструкции, восстановлении и отстройке Украины, отмечает мэр Бучи.

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"В Европейском Союзе убеждены, что органы местного самоуправления – одна из главных основ любого демократического режима. Потому что с этим все просто, местное самоуправление – это самая близкая к человеку власть, это тот уровень демократии, где удовлетворяются базовые потребности гражданина. В резолюции указывается важность сотрудничества центральной власти с Ассоциацией городов Украины в выработке эффективных политик для местных властей в восстановлении страны. Потому что восстановление страны – это не просто условные государственные проекты с цифрами роста экономики и ВВП, а это конкретное восстановление нормальной жизни людей: восстановление жилья, школ, садов, дорог, мостов, предприятий, рабочих мест и социальной инфраструктуры", - отметил Федорук.

Также Анатолий Федорук отмечает, что в Резолюции есть четкое требование к власти защитить реформу децентрализации, которая, по оценке европейцев, стала самой успешной реформой со времен независимости Украины.

"Поэтому вместо торможения реформы власть должна сосредоточиться на завершении реформы децентрализации в Украине. Мы, мэры украинских городов, главы громад, объединенные Ассоциацией городов Украины, всегда готовы к партнерству и продуктивному взаимодействию с центральной властью ради европейского будущего Украины. Развитие местного самоуправления и защита демократии – это безальтернативный путь Украины в Европу. Власть должна четко понять, что именно сильные самодостаточные громады определяют сильную и единую Украину", - резюмирует Анатолий Федорук.

Как известно, Европейский парламент в своей Резолюции об устойчивой реконструкции и интеграции Украины в евроатлантическое сообщество от 15 июня 2023 года обратился к высшему руководству Украины с призывом укреплять местное самоуправление, которое является основой демократии. В частности, в резолюции рекомендовано усилить сотрудничество с Ассоциацией городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко.