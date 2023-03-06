Месяц учений раз в год вместо срочной службы: Резников предложил изменить военную подготовку

Враг 10 раз подумает, перед тем, как напасть, когда каждый совершеннолетний украинец будет способен воевать, считает министр обороны Алексей Резников.

Срочная служба в армии Украине в будущем может уже не понадобиться - Резников / Коллаж УНИАН, 59 ОМПБр

В будущем Украине, возможно, срочная служба в армии больше не понадобится. Вместо нее можно ввести специальные военные курсы, которые украинцы будут проходить раз в год в течение месяца. Когда каждый совершеннолетний гражданин будет способен держать оружие в руках, враг серьезно подумает, прежде чем напасть. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью LIGA.net он рассказал о том, что в Украине нужно работать над развитием культуры военной профессии. После победы можно изменить подготовку и заменить срочную службу в армии, например, на специальные курсы, которые украинцы будут проходить раз в год в течение 1 месяца.

"К сожалению, физически враждебная страна, которая является нашим соседом, не улетит в космос. Даже со всеми творениями Илона Маска. И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения – мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Поэтому я убежден, что культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай", - отметил Резников.

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По его словам, также нужно развивать культуру хождения в тиры, чтобы люди умели пользоваться огнестрельным оружием. Реформу следует завершить разрешением на право гражданина официально владеть таким оружием.

"Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает", - подчеркнул Алексей Резников.

Мобилизация в Украине

Мобилизация на территории Украины идет с 25 февраля 2022 года после того, как страна-агрессор Россия осуществила полномасштабное военное вторжение.

В ряды Вооруженных сил Украины призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Верховная Рада Украины 7 февраля поддержала указы президента Владимира Зеленского относительно продления военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Мобилизация в Украине действует до 20 мая текущего года.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных сил Роман Горбач говорил, что в первую очередь в ВСУ призывают граждан Украины, которые воевали с гибридными войсками России на Донбассе в рамках Антитеррористической операции и Операции объединенных сил. Однако призыву подлежат и лица, которые не служили в армии. Таких граждан должны минимум 1 месяц обучать военному делу.

Смотрите видео ТСН - как подготовиться к мобилизации и фронту

Война России против Украины: