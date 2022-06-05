Минобороны: Запад должен понять, что помощь Украине - это не разовая акция

Военная помощь Украине не должна стать разовой / twitter.com/DeptofDefense

Для стран Запада военная помощь для Украины в борьбе против рашистов не может стать разовой акцией, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет CNN.

"Западные союзники должны понять, что предоставление тяжелого вооружения Украине не является разовой помощью. Поставки должны продолжаться до победы", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, всего оружия, которое получила Украина с начала войны, недостаточно для того, чтобы дать отпор оккупантам.

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"Наши бойцы действительно подготовлены, наша армия действительно подготовлена. Но этой мотивации и подготовки недостаточно, чтобы победить Россию без оружия", - отметила замминистра обороны.

Маляр добавила, что сейчас ВСУ больше всего нуждаются в системах ПВО и тяжелом вооружении.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.

Украине передадут 15 единиц техники, пишут немецкие СМИ.

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