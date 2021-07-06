"Мы и до буквы "Я" дойдем": у Зеленского раскрыли планы в случае провала закона об олигархах

Украине нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство - Данилов / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский обладает широким арсеналом возможностей в процессе реализации планов по снижению уровня влияния большого бизнеса на украинскую политику. Если "закон об олигархах" не сработает, власти запустят другие антиолигархические инициативы. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В интервью Forbes он рассказал о том, что у Зеленского есть возможности для реализации инициатив, направленных против влияния олигархов. И если властям будет нужно, то в Украине реализуют дополнительные инициативы по деолигархизации.

"У Владимира Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдем", - сказал Данилов.

Также он добавил, что для полноценной реализации процесса нужно дополнительные законодательные инициативы, которые должны четко определять, какую деятельность государство будет определять как олигархическую.Читайте такжеПочему Зеленский не позволит "утопить" Порошенко законом об олигархах

"Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи", - подчеркнул Алексей Данилов.

Законопроект Зеленского "об олигархах"