"Мы и до буквы "Я" дойдем": у Зеленского раскрыли планы в случае провала закона об олигархах

У президента Владимира Зеленского есть не только план Б по закону "об олигархах", сказал Алексей Данилов.
Президент Украины Владимир Зеленский обладает широким арсеналом возможностей в процессе реализации планов по снижению уровня влияния большого бизнеса на украинскую политику. Если "закон об олигархах" не сработает, власти запустят другие антиолигархические инициативы. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В интервью Forbes он рассказал о том, что у Зеленского есть возможности для реализации инициатив, направленных против влияния олигархов. И если властям будет нужно, то в Украине реализуют дополнительные инициативы по деолигархизации.
"У Владимира Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдем", - сказал Данилов.
Также он добавил, что для полноценной реализации процесса нужно дополнительные законодательные инициативы, которые должны четко определять, какую деятельность государство будет определять как олигархическую.Читайте такжеПочему Зеленский не позволит "утопить" Порошенко законом об олигархах
"Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи", - подчеркнул Алексей Данилов.
Законопроект Зеленского "об олигархах"
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 мая рассказал о том, что президент поручил Совбезу, Антимонопольному комитету и Офису главы государства разработать проект закона о статусе олигархов в Украине.
- Согласно его заявлению, в список олигархов могут попасть 13 украинских граждан, которые оказывают влияние на политический процесс в стране.
- 2 июня законопроект Владимира Зеленского "об олигархах" появился в Верховной Раде. Инициатива предусматривает создание реестра олигархов в Украине, который будет вести СНБО.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что если крупный бизнес будет противостоять антиолигархическим инициативам Зеленского, то государство примет ответные меры.
- 1 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект Зеленского №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Инициативу поддержали 275 парламентариев.