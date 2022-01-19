"На это направлены все усилия": Кулеба назвал условие завершения конфликта с РФ

Дмитрий Кулеба назвал условие завершения конфликта с РФ / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией будет завершен только после того, как российские войска покинут Донбасс и Крым.

Во время брифинга он подчеркнул, что если Россия готова к урегулированию ситуации, она должна продолжить переговоры.

"Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по дипломатическому пути. Единственное разрешение конфликта - дипломатическое. Если Россия действительно стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры. Этот конфликт будет разрешен тогда, когда остаток российские солдаты покинут Донбасс, Крым и Севастополь", - заявил Кулеба.

Обстановка на украино-российской границе

Американские журналисты выяснили, что Россия практически завершила концентрацию своих войск у границ Украины. В приграничных с украинским государством районах дислоцируются более 127 тысяч военных. Такие действия направлены на провокацию раскола Запада и снижение возможностей США гарантировать безопасность в Европе.

Россияне также перебросили оперативно-тактические комплексы Искандер и могут использовать ракеты средней дальности с целью уничтожения стратегически важных объектов. Об этом заявили в Министерстве обороны.

Россия усиливает войска и на Донбассе

В Минобороны также уточнили, что Россия оказывает поддержку более 35 000 боевикам на Донбассе и разместила в оккупированных районах ОРДЛО около 3 000 своих военных. Неподалеку с украинской границей развернуты дополнительные подразделения радиосвязи. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то сейчас россияне в три раза увеличили количество полетов, которые проводятся с целью разведывательной деятельности.