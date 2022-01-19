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Совместные переговоры ЕС, НАТО, США, Украины и России – это фантастика – Кулеба

19 января 2022, 08:24
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Кулеба не верит в возможность такого формата, когда за один стол сядут вместе представители международных организаций, Украины, России и других государств.

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Кулеба не верит в возможность совместных переговоров ЕС, НАТО, США, Украины и России / УНИАН

Переговоры Евросоюза, Североатлантического альянса, Соединенных Штатов Америки, Украины и России вместе за одним столом – это из разряда фантастики, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он заявил во время совместного брифинга по итогам встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли во вторник, 19 января.

Кулеба подчеркнул, что дипломатия так не работает. Такие многосторонние переговоры невозможны, ведь собрать представителей всех этих сторон за одним столом – это фантастика.

"Формат, в котором все сядут за один стол – ЕС, НАТО, США, Украина, Россия, Канада, Великобритания или другая желающая страна – это фантастика. Этого не будет, так не работает дипломатия", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что принципиально, чтобы во время переговоров в любых форматах ни одного связанного с Украиной вопроса не поднимали без учета украинской позиции. Кулеба убежден в том, что сейчас так и происходит.

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Напомним, Дмитрий Кулеба также заявил, что украинцы смогут выйти победителями из ситуации с эскалацией российской агрессии, если "будут держать голову холодной". Также он отметил, что визит канадского министра состоялся во время активизации большой дипломатии, целью которой является сдерживание России от реализации агрессивных планов.

Глава МИД Канады Мелани Жоли во вторник, 18 января, впервые посетила Киев, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями правительства.

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