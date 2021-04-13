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Названа главная задача для защиты Украины от России

13 апреля 2021, 08:10
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Украине нужно не только укреплять армию, отметил глава МИД.

Министр раскрыл ключевую задачу для защиты Украины от угрозы РФ
Дмитрий Кулеба раскрыл ключевую задачу для защиты Украины от российской угрозы / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас для обеспечения защиты нашей страны от угрозы со стороны Российской Федерации главным является отправка РФ сигналов о тяжелых последствиях агрессивных шагов.

Нужно по-максимуму отправлять РФ сигналы, в которых есть конкретное объяснение тяжелых последствий для страны в случае любой вооруженной эскалации против украинского государства, рассказал министра в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.

Чиновник добавил, что также нужно укреплять наши Вооруженные силы, в частности при помощи партнеров.

"Сейчас главное… – максимальная отправка сигналов Российской Федерации о том, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь для нее тяжелые последствия…", – сказал глава МИДа.

Новы агрессивные шаги РФ в сторону Украины – что нужно знать

В последние дни марта появилась информация, что Россия занимается стягиванием войск к восточной границе украинского государства. Цель маневров – якобы подготовка к стратегическим учениям Запад 2021.

В конце месяца также обострилась ситуация на Донбассе – пророссийские боевики открыли огонь по позициям военных нашей страны, погибли четверо защитников.

Президент Владимир Зеленский говорил, что военная активность России направлена на то, чтобы на переговорах относительно Донбасса была атмосфера угрозы и давления.

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что РФ не скопила большое количество сил возле границы Украины. Спикер также сказал, что его государство не собирается двигаться к войне.

войска России Дмитрий Кулеба
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