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Кулеба рассказал о новом элементе агрессии России

12 апреля 2021, 22:53
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По словам главы МИД Украины, такого не было в 2014 году.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался об агрессии РФ / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о новом элементе российской агрессии.

"В том, что происходит сейчас, есть совершенно новый элемент, которого не было даже в 2014 году - в заявлениях российских чиновников начали раздаваться непосредственные угрозы уничтожить Украинское государство как таковое", - об этом Кулеба заявил в интервью изданию EFE.

Кулеба отметил, что угрозы звучат как от представителя России в нормандском формате Дмитрия Козака, так и от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Когда мы читаем все эти сообщения, мы понимаем, что российская стратегия может быть далеко идущей, и мы должны подготовиться к полной обороне нашей страны в условиях повышения ставок Россией. Мы надеемся, что при таких обстоятельствах наши друзья и партнеры будут солидарны с Украиной и помогут нам защитить нашу страну", - подчеркнул министр.

Глава украинского МИД добавил, что Украина не хочет войны и рассчитывает на решение конфликта политико-дипломатическим путем.

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Ситуация на Донбассе – о чем ранее сообщал Главред:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
  • 5 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.

МИД Украины война на Донбассе военная агрессия РФ Дмитрий Кулеба
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