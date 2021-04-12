Кулеба рассказал о новом элементе агрессии России

Дмитрий Кулеба высказался об агрессии РФ / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о новом элементе российской агрессии.

"В том, что происходит сейчас, есть совершенно новый элемент, которого не было даже в 2014 году - в заявлениях российских чиновников начали раздаваться непосредственные угрозы уничтожить Украинское государство как таковое", - об этом Кулеба заявил в интервью изданию EFE.

Кулеба отметил, что угрозы звучат как от представителя России в нормандском формате Дмитрия Козака, так и от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Когда мы читаем все эти сообщения, мы понимаем, что российская стратегия может быть далеко идущей, и мы должны подготовиться к полной обороне нашей страны в условиях повышения ставок Россией. Мы надеемся, что при таких обстоятельствах наши друзья и партнеры будут солидарны с Украиной и помогут нам защитить нашу страну", - подчеркнул министр.

Глава украинского МИД добавил, что Украина не хочет войны и рассчитывает на решение конфликта политико-дипломатическим путем.

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