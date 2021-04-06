Кулеба назвал причины агрессии со стороны России

Глава МИД считает, что одной из причин такого поведения России является то, что российский президент недооценил Владимира Зеленского.
Эскалация агрессии на Донбассе является сигналом России для Украины и стран Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Liberation, текст которого РБК-Украина получило от пресс-службы МИД.
По мнению Кулебы, Россия пытается запугать украинскую власть, чтобы сделать ее более сговорчивой на переговорах по урегулированию на Донбассе.
"Во-первых, это сигнал для Украины, попытка нас запугать, сделать более сговорчивыми на переговорах. Россияне используют эту эскалацию, как способ укрепить свои позиции в нормандском формате", - пояснил он.
В то же время, по словам Кулебы, в Кремле хотят таким образом ответить странам Запада на санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Навальным.
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"Месседж Кремля: что бы вы не делали, мы делаем и будем делать все, что захотим. Поэтому все, что сейчас происходит, на самом деле гораздо шире, чем вопрос Украины", - отметил министр.
Глава МИД считает, что одной из причин такого поведения России является то, что российский президент недооценил Владимира Зеленского. По словам министра, Кремль считал, что готовый к диалогу Зеленский будет идти на уступки.
"Готовность к диалогу не означает, что президент Украины готов поступаться национальными интересами или решающими для будущего украинского государства вопросами. Как только россияне поняли это, они изменили свое поведение", - добавил он.
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.