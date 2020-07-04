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Украина, Франция и Германия договорились по Донбассу, Россия "взяла паузу" - ОП

Глава ОП подчеркнул, что встреча в Берлине на шаг приблизила проведение саммита в нормандском формате.

4 июля 2020, 11:30
Ермак
Ермак рассказал о встрече в Берлине / УНИАН

В пятницу, 3 июля, в Берлине прошла встреча политических советников в нормандском формате, в результате чего Украина, Германия и Франция пришли к единому мнению и выступили с консолидированной позицией – они договорились, что необходимо полностью выполнить решение Парижского саммита. В ответ на это Россия взяла паузу для "размышлений" и подготовки ответа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Договоренности Парижского саммита лидеров государств-участников нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по нормандскому формату – Франция и Германия – продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", — сказал глава ОП Андрей Ермак.

При этом глава ОП подчеркнул, что эта "встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине".

Уточняется, что на встрече, которая длилась 11 часов, обсуждалось выполнение договоренностей, которые были достигнуты лидерами стран "нормандской четверки" на саммите в Париже в декабре прошлого года.

"Участники переговоров выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине", — говорится в сообщении.

Также в Офисе президента подчеркнули, что Россия взяла паузу для подготовки ответа на некую "консолидированную позицию Украины, Франции и Германии".

Отметим, от Украины в Берлин летели глава ОП Андрей Ермак и министр оккупированных территорий Алексей Резников.

Сторону России представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Читайте такжеЭксперт объяснил, хочет ли Путин новый саммит Нормандской четверкиНапомним, ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что условием для проведения встречи в нормандском формате должна стать реализация решения предыдущей встречи лидеров государств "нормандской четверки", которая состялась в Париже 9 декабря.

"О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне. Но об этом говорить пока очень-очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объеме, а это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины, те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря", - заявил Козак.

новости Украины нормандские переговоры война на Донбассе
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