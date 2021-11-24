Новинский "по дружбе" внес 30 миллонов залога за Труханова: нардеп сообщил детали

За мэра Одессы внесли 30 миллионов гривен залога / УНИАН

За мэра Одессы Геннадий Труханов вечером 23 ноября внесли 30 миллионов гривен залога, назначенных ему в качестве меры пресечения Высшим антикоррупционным судом.

Как оказалось, соответственную сумму внес народный депутат Вадим Новинский. По словам нардепа, у них "древняя история дружбы", пишет "УП".

Читайте такжеВенедиктова заявила, что против Порошенко открыто много уголовных дел"Это я внес залог. Когда в суде было озвучено решение о мере пресечения, я позвонил по телефону и предложил Геннадию Леонидовичу свои услуги. Он не отказался. Я с 2014-го всегда стараюсь помогать в таких ситуациях и делах, в которых мне кажется, есть примеси политического преследования... С Трухановым у нас давняя история дружбы, мы вместе были еще в Раде 7 созыва. Поэтому у меня мотивация только дружеская", - объяснил свой поступок нардеп.

"Дело Труханова"

Мэра Одессы вместе с другими 15 фигурантами подозревают в создании преступной организации, которая фактически контролировала городскую власть и действовала в нескольких направлениях: передача земель под застройку связанным застройщикам; незаконная приватизация; хищение бюджетных средств.

17 ноября коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда оставила залог для мэра Одессы Геннадия Труханова по делу НАБУ таким, как определил следственный судья ВАКС, — 30 миллионов гривен. Средства он должен был перечислить в течение 5 рабочих дней.

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