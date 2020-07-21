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В Слуге народа рассказали, будут ли двигать "Юзика" в мэры Кривого Рога

Идею о выдвижении Юрия Корявченкова в мэры Кривого Рога высказал руководитель партии СН Александр Корниенко.

21 июля 2020, 12:54
Корявченков
Юрий Корявченков ("Юзик") / УНИАН

Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко считает в достаточной степени высокими шансы нардепа Юрия Корявченкова (более известного под сценическим псевдонимом "Юзик" ‒ экс-актера студии Квартал 95) на мэрских выборах в городе Кривой Рог.

Об этом Корниенко сообщил, выступая на совместной с главой фракции Слуга народа Давидом Арахамией пресс-конференции во вторник, 21 июля 2020 года.

"Как только придет время, мы объявим кандидатов. Насчет Юрия Корявченкова, думаю, что его шансы высокие в Кривом Роге", ‒ сказал нардеп.

Ранее в СМИ начали активно муссироваться слухи о том, что именно Корявченков станет кандидатом в мэры Кривого Рога от политсилы Зеленского.

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Напомним, ранее нардепа Юрия Корявченкова отдыхающие заметили и сфотографировали в курортном поселке Грибовка (Одесская область). Народный избранник щеголял мощной фигурой, стоя на пляже с бокалом пива и в черных купальных трусах.

Юрий Корявченков новости Украины новости Кривого Рога выборы выборы мэра
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