"Новости – новое оружие": Зеленский призвал украинцев к единству

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинцам следует объединиться на фоне множества вызовов, медиапространство сегодня является новым местом битвы, а новости стали новым оружием. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Раде во вторник, 1 февраля.

"Во времена, когда медиаполе - это новое поле битвы, новости - это новое оружие, а любые сообщения, особенно построенные на анонимных источниках, имеют реальное и большое влияние на наших людей, на психику людей, на наше государство. Особенно на нашу экономику", - сказал он.

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