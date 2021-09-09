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Обсуждали инвестиции и СП-2: итоги визита Шмыгаля в Польшу

9 сентября 2021, 22:28
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Во время встречи украинский и польский премьеры подчеркнули недопустимость завершения СП-2

Шмыгаль обсудил с Моравецким СП-2 / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 9 сентября, побывал с рабочим визитом в Польше. Он посетил Экономический форум в польском городе Карпач и встретился со своим польским коллегой.

Глава КМУ обсудил с главой польского правительства Матеушем Моравецким несколько важных для Украины вопросов. В частности, речь шла об активизации торгово-экономических отношений, пограничной инфраструктуре и встрече глав правительств стран Люблинского треугольника.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, несмотря на пандемию, уровень двусторонней торговли товарами и услугами между странами по результатам первого полугодия достиг почти пяти миллиардов долларов.

"Такая положительная динамика дает возможность нам обсудить механизмы сотрудничества, которые будут способствовать дальнейшему росту уровня двусторонней торговли и увеличения уровня инвестиций", - подчеркнул Шмыгаль

По его словам, на сегодняшний день важным остается вопрос увеличения соседним государством квоты авторазрешений для украинских перевозчиков.

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"Возвращение количества авторазрешений до 200 тысяч в год позволит нам выполнить наши обязательства перед европейскими партнерами", - отметил глава Кабмина.

Стороны также обсудили реализацию проектов в сфере развития пограничной инфраструктуры в рамках повышения эффективности функционирования пунктов пропуска и развития двусторонней торговли.

Кроме этого, главы правительств заговорили и о СП-2, подчеркнув недопустимость завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.

"Присоединение украинской энергосистемы к европейской сети ENTSO-E - это вопрос энергетической безопасности. Именно поэтому слова о поддержке Украины на этом пути со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкий были чрезвычайно важны. Во время встречи также раз подчеркнули недопустимость завершения строительства Северного потока-2", - заключил Шмыгаль и добавил, что Украина готова стать неотъемлемой частью инициативы Триморья.

Напомним, официальная Варшава заинтересована в добыче газа на западе Украины. Такой шаг поспособствует укреплению сотрудничества с Киевом и обеспечит независимость от России.

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Кабмин Польша Денис Шмыгаль
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