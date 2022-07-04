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"Он не может одержать полной победы": экс-глава НАТО рассказал о выгоде затяжной войны для Путина

4 июля 2022, 09:58

Война в Украине может затянуться, считает бывший генеральный секретарь НАТО.

путин, рассмусен
Экс-глава НАТО рассказал о выгоде затяжной войны для Путина / скриншот

Затяжная война служит целям Путина, потому что он считает, что пока на востоке Украины будет тлеющий или замороженный конфликт, он будет препятствовать тому, чтобы Украина добилась реального прогресса в сближении с ЕС, с НАТО, а также прогресса в экономике.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью "РБК-Украина" отметил, что россияне являются мастерами затяжных конфликтов.

В качестве примера он привел Грузию, а также Молдову и Приднестровье, где войска РФ уже десятилетиями. Кроме того, в Крыму и Донбассе война продолжается с 2014 года.

"И меня беспокоит то, что затяжной конфликт служит целям Путина, потому что он считает, что пока на востоке Украины будет тлеющий или замороженный конфликт, он будет препятствовать тому, чтобы Украина добилась реального прогресса, прогресса в сближении с Евросоюзом, с НАТО, также прогресса в экономике", - пояснил бывший генеральный секретарь НАТО

Читайте такжеРазвал РФ и "депутинизация": глава украинской разведки раскрыл два сценария смены власти в КремлеРасмуссен также подчеркнул, что Путин сознательно идет на затягивание войны.

"Он знает, что если конфликт на востоке Украины будет продолжаться, возобновление будет проходить тяжелее. Так что я думаю, что наибольший риск сейчас в том, что его цель (Путина – ред.) – это затягивание конфликта. Он не может одержать полной победы. Но с другой стороны, он будет просто пытаться тянуть это бесконечно", - объяснил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что война может затянуться – мы еще далеки от ее завершения.

"Русские имеют преимущество в артиллерии и тяжелом оборудовании. Это не пугает наших воинов. Мы удерживаем свои позиции. Время от времени мы контратакуем. Но война до сих пор продолжается и мы далеки от ее завершения", – подчеркнул Данилов.

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