"Они переступили черту!": Марченко негодует, что всему миру наплевать на Медведчука

Жена Медведчука пожаловалась российским пропагандистам на отношение к мужу.
Супруга пророссийского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко находится в России, где созвала там пресс-конференцию для российских пропагандистов.
Отвечая на вопрос о реакции мира на задержание подозреваемого в госизмене Медведчука она заявила, что видит лишь отдельные комментарии политологов, а "стоящей" реакции не последовало.
"Они переступили черту! Виктор Медведчук не просто гражданин Украины - он народный депутат Украины, который действует! Это они (СБУ - ред.) не его избили, а два миллиона украинцев!", - распиналась Марченко.
По ее словам, Медведчука "пытали", но никаких подтверждений этому не предоставила.
Читайте такжеОхранник Медведчука рассказал, как планировался его побег: СБУ опубликовала видео"То, что происходит с Виктором - это человеческое безобразие", - заявила Марченко.
Ранее Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По ее словам, украинские спецслужбы его "удерживают незаконно", но не упомянула, что в первые дни войны он и сбежал из-под стражи. Она потребовала освободить его.
Напомним, ранее в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.
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