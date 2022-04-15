"Они переступили черту!": Марченко негодует, что всему миру наплевать на Медведчука

Марченко пожаловалась, что всему миру наплевать на Медведчука / скриншот

Супруга пророссийского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко находится в России, где созвала там пресс-конференцию для российских пропагандистов.

Отвечая на вопрос о реакции мира на задержание подозреваемого в госизмене Медведчука она заявила, что видит лишь отдельные комментарии политологов, а "стоящей" реакции не последовало.

"Они переступили черту! Виктор Медведчук не просто гражданин Украины - он народный депутат Украины, который действует! Это они (СБУ - ред.) не его избили, а два миллиона украинцев!", - распиналась Марченко.

По ее словам, Медведчука "пытали", но никаких подтверждений этому не предоставила.

Читайте такжеОхранник Медведчука рассказал, как планировался его побег: СБУ опубликовала видео"То, что происходит с Виктором - это человеческое безобразие", - заявила Марченко.

Ранее Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По ее словам, украинские спецслужбы его "удерживают незаконно", но не упомянула, что в первые дни войны он и сбежал из-под стражи. Она потребовала освободить его.

Напомним, ранее в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.

Читайте также: