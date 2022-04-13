Объявилась жена Медведчука Оксана Марченко и грозно обратилась к Зеленскому

Объявилась жена Медведчука Оксана Марченко и слезно обратилась к Зеленскому / скриншот

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По ее словам, украинские спецслужбы его "удерживают незаконно", но не упомянула, что в первые дни войны он и сбежал из-под стражи.

"Прошу вас немедленно принять меры по освобождению моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов и не уезжал из страны. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Его жизнь должна быть в безопасности", - заявила Марченко.

Напомним, ранее в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.

Сама ж Марченко поспешно уехала из Украины в Беларусь. Ее автомобиль зафиксировали на украинской границе во время выезда в пятницу, 18 февраля, около 19:00.

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