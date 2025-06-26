Оптимистического ничего нет: сколько лет еще продлится война в Украине

Президент Литвы заявил, что россияне не желают прекращать боевые действия в Украине.

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Война будет продолжаться еще три года / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН

Что известно:

РФ не хочет завершать войну в Украине

Война в Украине продлится еще несколько лет

Литва настаивает на введении 18-го пакета санкций против РФ

Война в Украине не завершится в ближайшее время. Она продлится вплоть до 2028 года. В этом убежден президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Европейская правда.

Он не видит у РФ желания прекратить эту войну. Кремль лишь имитирует переговоры.

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"Я надеюсь, что будет решение войны в Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС (начинается в 2028 году. - Ред.). Но сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля", - сказал Науседа.

Он считает перемирие предпосылкой для любого мирного соглашения. Однако сейчас РФ не показывает готовность к этому. Поэтому необходимо ввести 18-й пакет санкций против России, говорит Науседа.

Санкции против РФ - последние новости

Недавно Главред писал, что президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание о введении дополнительных санкций против страны-агрессора России.

Ранее президент Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин "чувствует, что его экономика сейчас страдает", но пытается выиграть время, надеясь избежать новых санкций.

Сам же президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости". Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против Путина, оставляют окончательное решение за ним.

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