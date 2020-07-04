Зеленский сделал громкое заявление об особом статусе Донбасса

Зеленский сделал заявление об особом статусе Донбасса / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что еще не готов комментировать вчерашнюю встречу представителей "нормандской четверки" в Берлине, но знает, что она прошла хорошо.

Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, передает Интерфакс-Украина.

"Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что прошла она хорошо. С Ермаком еще не обсуждал этот вопрос", - сказал Зеленский.

В то же время Зеленский подчеркнул, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - сказал он на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о требовании Российской Федерации к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля.

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