УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский сделал громкое заявление об особом статусе Донбасса

Президент подчеркнул, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене.

4 июля 2020, 13:38
Зеленский
Зеленский сделал заявление об особом статусе Донбасса / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что еще не готов комментировать вчерашнюю встречу представителей "нормандской четверки" в Берлине, но знает, что она прошла хорошо.

Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, передает Интерфакс-Украина.

"Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что прошла она хорошо. С Ермаком еще не обсуждал этот вопрос", - сказал Зеленский.

В то же время Зеленский подчеркнул, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - сказал он на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о требовании Российской Федерации к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля.

Новость обновляется

новости Украины Владимир Зеленский Зеленский новости особый стату нормандские переговоры
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский сделал громкое заявление об особом статусе Донбасса». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:42
Коронавирус в Украине и мире 4 июля: число зараженных пробило новую психологическую отметку
13:39
Когда мир получит вакцину от коронавируса: астролог назвал сроки
13:38
Зеленский сделал громкое заявление об особом статусе Донбасса Видео
13:15
Коронавирус в России побил "кровавый" антирекорд Видео
12:50
Красная и зеленая зоны: что это значит, и как украинцы могут путешествовать
12:42
В МОН рассказали, пойдут ли дети в школу осенью Видео
12:10
"Лайфхак для Пореченкова и Ко": суд в Киеве отменил запрет на въезд скандального российского рэпера
12:08
В ВОЗ заявили о начале второго пика пандемии коронавируса Видео
11:34
Шокирующая цифра: врач рассказал, сколько на самом деле зараженных COVID-19 в Украине
11:30
Украина, Франция и Германия договорились по Донбассу, Россия "взяла паузу" - ОП Видео
11:18
В Киеве на Бессарабке была массовая драка и стрельба, есть пострадавшие Видео
11:05
В ЕС поступит в продажу первый препарат для лечения COVID-19
10:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июля: скачок жизненных сил и материальный взлет Видео
10:10
Путинский фашистский режим доказал, что на выборах избавиться от него невозможно мнение
10:09
Коронавирус в Киеве покоряет новые вершины: количество больных серьезно возросло Видео
09:42
Эпидемия COVID-19 в Украине: врач оценил возможность катастрофы
09:09
Затмение 5 июля 2020: каким будет, и что можно делать
09:04
Коронавирус в Украине 4 июля: число зараженных приближается к 48 тысячам - обновлено
08:46
Сговор с Россией: как демократы будут уничтожать Трампа перед выборами мнение
08:30
Ужесточение карантина в Украине: как "закрутили гайки" в Харькове и на Закарпатье Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять