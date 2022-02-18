"Пацан сказал - пацан сделал" и "по понятиям": Лавров объяснил всю суть российской дипломатии

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад к диалогу о безопасности "по понятиям", чтобы было так - "пацан сказал - пацан сделал".

С таким заявлением российский дипломат выступил в комментарии пропагандистскому телеканалу, которое цитирует ТАСС

"Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - заявил Лавров.

Также он отметил, что Москва будет добиваться, чтобы США и НАТО выполняли "принятые на себя обязательства" по безопасности и "данные РФ обещания".

Читайте такжеВ МИД России резко отреагировали на телесюжет о стягивании войск к Украине"Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, не говоря про устные гарантии, о которых президент России Владимир Путин не раз упоминал, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет", - подытожил Лавров.

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Напомни, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а затем отправится в Берлин для переговоров с союзниками. Потом госсекретарь США поедет в Женеву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Также сообщалось, что в субботу, 12 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В разговоре с Блинкеном Лавров заявил, что США и их союзники развернули "пропагандистскую кампанию" о российской агрессии против Украины. Лавров уверен, что эти действия "преследуют провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения проблемы Донбасса".

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