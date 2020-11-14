План Украины по Донбассу: у Зеленского сделали заявление о реакции Германии и Франции

В Офисе президента заявили, что Россия согласна на активизацию работы ТКГ / УНИАН

Германия и Франция поддержали план действий Украины для ТКГ по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Инициатива Киева в случае ее реализации может стать основой для принятия большой дорожной карты, которую можно будет утвердить в рамках Нормандского формата.

Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента Украины по мотивам встречи советников лидеров стран Нормандского формата, которая состоялась в четверг, 13 сентября.

В ходе переговоров глава ОП Андрей Ермак представил украинский план, который Киев предлагает для Трехсторонней контактной группы. Инициатива включает все предложения, которые стороны высказывали в рамках переговорного процесса. Если участникам ТКГ удастся договориться, то план войдет в основу новой дорожной карты по Донбассу.

"Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата", - отметил чиновник.

Акцентировав внимание на том, что Франция и Германия поддержали план Украины по Донбассу, в пресс-службе также сообщили, что стороны будут продолжать консультации в рамках плана действий Киева по урегулированию конфликта в ОРДЛО.

Советник Макрона Эммануэль Бонн полагает, что дальнейшая проработка таких вопросов может поспособствовать прогрессу на переговорах в рамках ТКГ. Немецкая сторона с целью ускорения процесса переговоров предложила создать дополнительную экспертную группу советников.

Советник Меркель Ян Гекер одобрил открытие Киевом двух новых контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе и призвал РФ принять меры по открытию КПВВ со стороны боевиков ОРДЛО.Читайте такжеПлан Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России

Также Гекер призвал допустить представителей Красного креста к пленным с целью ускорения освобождения удерживаемых лиц.

Напоследок в сообщении подчеркивается, что Россия выразила согласие с активизацией работы ТКГ. Позиция Москвы может поспособствовать более эффективной деятельности переговорной группы.

Конфликт на Донбассе