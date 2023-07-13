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Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

Андрей Ганчук
13 июля 2023, 11:33 обновлено 13 июля, 11:39
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Агрессора Россию при победе Украины ждет зона демилитаризации и лишение контроля над ядерным оружием, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк, ВСУ
Украина при триумфе в войне с Россией будет доминировать в регионе - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, скриншот YouTube

Существуют три варианта завершения развязанной страной-агрессором Россией войны против Украины. Первый предполагает победу Киева и доминирование государства в регионе. Тогда РФ ждет демилитаризованная зона и лишение контроля над ядерными вооружениями. Второй – поражение и постепенное угасание в течение нескольких лет. Третий предусматривает так называемый "Минск-3" и медленную смерть украинского государства. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что реализация победного сценария позволит серьезно повысить роль Украины на международной арене и лишит Россию военного влияния.

"Есть только три варианта конца войны. Первый: мы выиграли и таким образом есть государство Украина, которое будет доминировать в регионе в полном объеме и, соответственно, иметь очень четкие партнерские отношения. Сможет модернизировать армию и иметь эффективную армию", - считает чиновник.

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Как полагает Подоляк, в таком случае Россию ожидает демилитаризованная зона определенной дальности и саммит, на котором определится механизм контроля над ее ядерными арсеналами.

Второй вариант развития событий – поражение Киева, в результате чего "Украина просто будет постепенно умирать" несколько лет.

Третий вариант, по словам Подоляка – так называемый "Минск-3".

"Есть третий вариант - посередине: мы не проиграли, но есть линия разграничения - "Минск-3". Это значит, что вы просто будете умирать очень медленно. Будут подключать вам аппарат, который будет поддерживать вашу жизнь", - добавил советник главы ОП и сказал, что тогда украинской государственности уже не будет.

"Поэтому все остальное - это попытка найти какие-то альтернативные элементы, которые позволят что-то продолжить. У нас с вами варианты очень простые - выиграть или проиграть", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Контрнаступление ВСУ

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень ранее заявил, что ВСУ продолжают продвигаться на юге. Украинские войска сумели добиться частичного успеха при наступлении в направлении Бердянска. Российские оккупанты оказывают серьезное сопротивление.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страны-союзники на Западе будут оказывать военную поддержку Киеву столько времени, сколько потребуется. Впрочем, по словам Зеленского, все будет зависеть от ситуации на поле боя.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На некоторых участках фронта смогли добиться определенных успехов. О продвижении украинских войск написали и российские пропагандисты.

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