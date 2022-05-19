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Победа Украины и последняя война России: у Зеленского назвали план поддержки для Киева

19 мая 2022, 17:20

Никакие уступки, кроме капитуляции Украины, не могли предотвратить военного вторжения России, считает Андрей Ермак.

Ермак Украина
Нынешняя война должна стать последней для России - Ермак / Коллаж УНИАН, Офис президента

Оказывать давление на РФ нужно до тех пор, пока Украина окончательно не победит в войне. Любые уступки, кроме окончательной капитуляции, не могли предотвратить военного вторжения российского государства. Нынешняя война должна стать последней для России. Киев нуждается в плане поддержки, который состоит из получения оружия, продолжения и усиления санкций в отношении Москвы, налаживания механизмов репараций и экономической помощи украинскому государству, а также построения надежной системы гарантий. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщает ТСН, в ходе своего выступления на дискуссии Chatham House на дискуссии "Поддерживая Украину: делает ли Запад достаточно" он рассказал о том, что украинское государство продолжает сопротивление военной агрессии России. Полномасштабное военное вторжение было неизбежно, поскольку Москву могла остановить только полная капитуляция Киева. К диалогу российские власти не готовы – государство понимает только силу, в то время как ее силовой ресурс уже исчерпан.

Читайте такжеАрмия Украины в июне перейдет в контрнаступление, если Запад даст достаточно оружия – Жданов"То, чего ее ВПК не способен изготовить, а это немало, она покупала преимущественно за деньги, вырученные от экспорта сырья, прежде всего энергоносителей, и даже после того, как Москва совершенно ясно демонстрировала свои имперские амбиции в Грузии, в Украине, в Сирии, снова в Украине, нефть уходила на Запад, деньги шли в Россию, продолжался business as usual", - сказал Ермак.

По его словам, данная война должна стать последней для РФ и закончиться восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины. Такой исход станет значительным вкладов в безопасности всего мира.

"Этому надо положить конец. Нынешняя война должна стать последней для России. Она должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины. То есть нашей победой, нашей общей с цивилизованным миром победой. Ведь сегодня Украина оставляет не только себя. Это не только вопрос морального. выбора. Это также инвестиция в европейскую и мировую безопасность", - добавил Ермак.

Смотрите видео ТСН - Арестович заявил, что Украина готова будет нанести военное поражение России

Также он акцентировал внимание на том, что программа поддержки Украины для отражения военной агрессии России должна состоять из четырех стратегических пунктов, включающих вооружение для Киева, усиление санкций в отношении Москвы, налаживание механизмов репараций, экономическую помощь и создание системы надежных гарантий государству.

Программа поддержки Украины

  • Предоставление оружия
  • Продолжение и усиление давления санкциями на Россию
  • Налаживание механизмов репараций и экономическая помощь украинскому государству
  • Создание четкой и надежной системы гарантий Украине

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что армия РФ на всех фронтах постепенно переходит к оборонительным действиям. Оккупанты пытаются занять такие позиции, на которых будет легче обороняться. Попытки наступления фиксируются только на Луганском и Изюмском направлениях.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может одержать победу на войне против России. В организации говорят, что ВСУ уже удалось переломить ход событий в боях с российскими войсками. Поэтому у Киева может появиться возможность вернуть оккупированные Крым и Донбасс.

Эксперты Института исследований войны в США полагают, что войска России, вероятно, попытаются удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Цель – сохранить линии обеспечения. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу на Изюмском направлении. Впоследствии россияне могут вывести свои силы из региона, а ВСУ пойти в контрнаступление под Изюмом.

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новости Украины Офис президента Андрей Ермак война России и Украины
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