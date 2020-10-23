Подача воды в Крым: вице-премьер сказал, идут ли переговоры с Россией

Киев не будет поставлять воду на полуостров до полной его деоккупации, подчеркнул министр.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не ведет никаких переговоров с Российской Федерацией относительно водоснабжения захваченного Крыма.
Киев не ведет с РФ ни официальные, ни неофициальные переговоры насчет снабжения полуострова водой, рассказал член Кабмина на Специальном Киевском форуме по безопасности, который транслировался в YouTube.
Министр подчеркнул, что украинская сторона не будет поставлять воду в Крым до полной его деоккупации.
"Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины до полной деоккупации не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", – подчеркнул вице-премьер.
- Напомним, сначала оккупанты не признавали, что в Крыму есть проблема с водой. Позже "власти" полуострова начали вводить серьезные меры, поскольку обмелело ряд водохранилищ.
- Оккупанты решили серьезно экономить воду – в нескольких районах Крыма ее подачу ограничили.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.