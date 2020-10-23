Подача воды в Крым: вице-премьер сказал, идут ли переговоры с Россией

Украина не ведет никаких переговорах с РФ относительно подачи воды в Крым, сказал Алексей Резников / УНИАН

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не ведет никаких переговоров с Российской Федерацией относительно водоснабжения захваченного Крыма.

Киев не ведет с РФ ни официальные, ни неофициальные переговоры насчет снабжения полуострова водой, рассказал член Кабмина на Специальном Киевском форуме по безопасности, который транслировался в YouTube.

Министр подчеркнул, что украинская сторона не будет поставлять воду в Крым до полной его деоккупации.

"Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины до полной деоккупации не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, сначала оккупанты не признавали, что в Крыму есть проблема с водой. Позже "власти" полуострова начали вводить серьезные меры, поскольку обмелело ряд водохранилищ.

Оккупанты решили серьезно экономить воду – в нескольких районах Крыма ее подачу ограничили.