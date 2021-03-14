УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения

14 марта 2021, 13:28
Прослушать новость
Остановить

Если Харьковские договоренности ратифицированы с нарушением, то они не имеют юридической силы, и Украина сможет апеллировать к этому, убежден Бондаренко.

Кость Бондаренко
Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения / Главред

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить, была ли государственной изменой ратификация Харьковских соглашений 236 народными депутатами в 2010 году. Это решение направлено не против каждого отдельного депутата, который голосовал за ратификацию, ведь, согласно украинскому законодательству, в частности, Конституции, депутат не может нести ответственность за коллективное решение, заявил руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Константин Бондаренко в комментарии Главреду.

"Это – попытка проверить, состоялось ли голосование за ратификацию Харьковских договоренностей с нарушением регламента Верховной Рады. Ведь тогдашняя оппозиция неоднократно обвиняла парламентское большинство в том, что в 2010 году, когда происходила ратификация, голосовали чужие карты, а, следовательно, не было фактического количества 236 депутатов, которые якобы отдали свои голоса за это решение – их было значительно меньше", - объяснил политолог.

По его словам, сейчас команда Зеленского поднимает этот вопрос не случайно.

"В августе планируется запуск Крымской платформы. Поэтому сейчас готовится определенная юридическая база для того, чтобы заявить на весь мир, что, с юридической точки зрения и с точки зрения международного права, в Крыму не имеет права базироваться Черноморский флот Российской Федерации", - объяснил Бондаренко.

Он подчеркнул, что если Харьковские договоренности ратифицированы с нарушением, то, очевидно, они не имеют юридической силы.

"А, значит, и российский Черноморский флот после 2017 года не имел права находиться на территории полуострова, который, в свою очередь, признается большинством государств территорией Украины", - сказал Бондаренко.

Политолог отметил, что совершенно очевидно, что Россия сочтет подобное решение ничтожным. Но, с точки зрения международного права и дипломатического символизма, это будет иметь значение, и Украина сможет апеллировать к этому на всех международных площадках.

Справка

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это подписанный 21 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым договор о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Согласно договоренностям, с 28 мая 2017 года пребывание ЧФ в Крыму продлевалось еще на 25 лет – до 2042 года. Москва предоставила Киеву номинальную скидку на газ на сумму в 100 долларов. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет. Предупредить о выходе одна из сторон должна была не раньше, чем за 1 год.

Рада одобрила Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Принятие решение сопровождалось дракой между депутатами от власти и оппозиции. Однако документ был ратифицирован – проголосовали 236 парламентариев.

В 2014 году Москва в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, так как Крым был аннексирован Россией.

Харьковские соглашения – о чем сообщалось ранее:

Кость Бондаренко новости Украины Харьковские соглашения
Сейчас вы просматриваете новость «Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Гордон признался, какое "судьбоносное" событие произойдет 15 мартаГордон признался, какое "судьбоносное" событие произойдет 15 марта Арахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об удареАрахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе У Зеленского заявили об ударе по 236 депутатам, голосовавшим по КрымуУ Зеленского заявили об ударе по 236 депутатам, голосовавшим по Крыму Поклонская назвала себя украинкой и озвучила предложение для ЗеленскогоПоклонская назвала себя украинкой и озвучила предложение для Зеленского Арестович сделал заявление о сценариях по ДонбассуАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу

Последние новости

14:37
Гороскоп на 15 марта для всех: чреда удач, травля и плохая новость
14:34
Вице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе Видео
14:24
В США рассказали о подготовке нового санкционного удара по РФ Видео
14:11
Techland впервые за долгое время поделилась новостями о Dying Light 2 Видео
14:02
Эксперт спрогнозировал, кто может возглавить Кабмин вместо Шмыгаля
Реклама
13:28
Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения Видео
13:19
Встречайте Century: Age of Ashes – бесплатный онлайн шутер с драконами Видео
13:04
Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021 Фото
12:52
SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9 Видео
12:43
"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски
12:33
Создатели Dirt выпустят для iOS и Android гонки с консольной графикой Видео
12:23
После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Видео
12:11
Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины Видео
11:42
Джонсон заговорил о кибервойне и готовит мощный удар по врагам Лондона Видео
11:39
Эксперт подсчитал, во сколько обойдется украинцам отмена летнего времени Видео
11:34
В Киеве после потепления рухнет температура – синоптик Видео
11:01
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и ценная потеря Видео
10:51
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
10:40
Эксперт сказал, потянет ли Украина Донбасс
10:07
Появление Центра по борьбе с дезинформацией - тревожный знак для Украины мнение
Реклама
10:05
В России назвали условие для большой войны на Донбассе Видео
09:47
Крушение самолета в Казахстане: названы имена жертв Видео
09:24
Модные ошибки, которые допускают с юбками все женщины
09:17
Зальет дождями и присыплет снегом: названы погодные лузеры Украины Видео
09:13
Ляшко призвал украинцев не надеяться на вакцину от коронавируса Pfizer Видео
08:48
За переход на летнее время украинцы заплатят 2 млрд мнение
08:29
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: отец опроверг версию исчезновения Видео
08:15
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 9 тысяч человек Видео
07:44
Соцсеть без цензуры: в чем феномен Сlubhouse
07:34
Северная Корея наглухо закрылась от Байдена и месяц не идет на контакт Видео
07:30
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Видео
06:47
Для чего власть "заварила кашу" относительно ничтожности Харьковских соглашений мнение
06:19
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
06:10
Эксперт рассказал, почему Лукашенко "ничего не украл" у Беларуси Видео
05:45
Кравчук объявил о реакции России на мирный план по Донбассу Видео
05:40
В Ровенской области подростки на авто влетели в дерево
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
04:30
Экс-министр объяснила неизбежность жесткого локдауна уже весной Видео
04:01
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались Видео
03:40
Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы
Реклама
03:04
В Слуге народа сказали, будут ли просить Зеленского снова идти в президенты Видео
02:02
В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности
01:35
Журналисты показали "дворец Медведчука" в оккупированном Крыму Видео
01:03
"Слуга народа" в Киеве грубо нарушил ПДД и поплатился
00:37
Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик Видео
00:19
Поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям и родным – открытки, стихи и проза Видео
13 марта, суббота
23:55
AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС
23:51
В МИД объяснили роль замсекретаря СНБО в ситуации с договором по ЧФ РФ Видео
23:28
Оккупанты Крыма похвастались, сколько выложат средств для решения проблемы с водой Видео
22:58
У Зеленского объяснили, как использовать русский язык в борьбе с РФ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять