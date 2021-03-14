Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения / Главред

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить, была ли государственной изменой ратификация Харьковских соглашений 236 народными депутатами в 2010 году. Это решение направлено не против каждого отдельного депутата, который голосовал за ратификацию, ведь, согласно украинскому законодательству, в частности, Конституции, депутат не может нести ответственность за коллективное решение, заявил руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Константин Бондаренко в комментарии Главреду.

"Это – попытка проверить, состоялось ли голосование за ратификацию Харьковских договоренностей с нарушением регламента Верховной Рады. Ведь тогдашняя оппозиция неоднократно обвиняла парламентское большинство в том, что в 2010 году, когда происходила ратификация, голосовали чужие карты, а, следовательно, не было фактического количества 236 депутатов, которые якобы отдали свои голоса за это решение – их было значительно меньше", - объяснил политолог.

По его словам, сейчас команда Зеленского поднимает этот вопрос не случайно.

"В августе планируется запуск Крымской платформы. Поэтому сейчас готовится определенная юридическая база для того, чтобы заявить на весь мир, что, с юридической точки зрения и с точки зрения международного права, в Крыму не имеет права базироваться Черноморский флот Российской Федерации", - объяснил Бондаренко.

Он подчеркнул, что если Харьковские договоренности ратифицированы с нарушением, то, очевидно, они не имеют юридической силы.

"А, значит, и российский Черноморский флот после 2017 года не имел права находиться на территории полуострова, который, в свою очередь, признается большинством государств территорией Украины", - сказал Бондаренко.

Политолог отметил, что совершенно очевидно, что Россия сочтет подобное решение ничтожным. Но, с точки зрения международного права и дипломатического символизма, это будет иметь значение, и Украина сможет апеллировать к этому на всех международных площадках.

Справка

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это подписанный 21 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым договор о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Согласно договоренностям, с 28 мая 2017 года пребывание ЧФ в Крыму продлевалось еще на 25 лет – до 2042 года. Москва предоставила Киеву номинальную скидку на газ на сумму в 100 долларов. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет. Предупредить о выходе одна из сторон должна была не раньше, чем за 1 год.

Рада одобрила Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Принятие решение сопровождалось дракой между депутатами от власти и оппозиции. Однако документ был ратифицирован – проголосовали 236 парламентариев.

В 2014 году Москва в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, так как Крым был аннексирован Россией.

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