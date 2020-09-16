Политолог пояснил, как Зеленскому "отыгрывать доверие и рейтинги"

Политолог назвал причины снижения рейтинга президента / УНИАН

Чуть больше, чем за год после выборов президента, рейтинг президента Владимира Зеленского и его команды прилично снизился - с 72% до 25%.

В комментарии Главреду известный политолог Олег Саакян пояснил, с чем связана такая ситуация в политической жизни нашей страны и чего стоит ожидать в дальнейшем.

"Оценка деятельности власти на сегодня такова, потому что украинцы за прошедший год так и не увидели каких-то разительных изменений, которые бы остановили таяние того очарования, которое было достигнуто во время выборов. Конечно, тот беспрецедентный уровень доверия больше был вызван больше протестом к предыдущей власти, чем действительной поддержкой действующей. Кроме того, вполне логично, что у любой власти, при условии нереформированного государства, будут падать рейтинги и уровень удовдлетворения общества их деятельностью", - отметил Олег Саакян.

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Кроме этого, политолог указал, что на снижение рейтинга президента Владимира Зеленского также повлияла пандемия коронавируса.

Олег Саакян уверен, что у президента еще "не все потеряно" и есть инструменты для того, чтобы "как минимум замедлять, а как максимум – отыгрывать и доверие населения, и свои рейтинги".

"Прежде всего, у Зеленского есть электоральное ядро в районе 30%, которое, при отсутствии политической альтернативы, цементирование его рейтинга будет зависеть от деятельности его антиподов – Порошенко и Медведчука. Еще один вид деятельности, который может обеспечить хайповый электоральный эффект – это проект Большого строительства, который мало замечают в больших городах, но серьезно ощущают в райцентрах, за счет чего там власть может попытаться нарастить поддержку. Не говоря уже о том, что на рейтинге положительно отражается и ситуация на фронте", - подытожил известный политолог.

Как ранее писал Главред, Дмитрий Разумков на данный момент имеет второй после президента Владимира Зеленского политический рейтинг и хорошие перспективы занять первый пост в государстве. По мнению политолога Александра Кочеткова, на данный момент уровень требований, которые выдвигают украинцы к власти, серьезно упал, что и дает возможность с ней бороться новым политикам.