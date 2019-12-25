Зеленский рискует уйти бесславно и досрочно - политолог

Владимир Зеленский рисует уйсти досрочно / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рискует покинуть свой пост бесславно, не добыв до конца свою каденцию в случае, если украинское общество прекратит ему подчиняться, рассказал известный политолог Олег Саакян, который ранее заявил, что Зе-команде теперь ничего не мешает проводить реформы.

"Общественный протест никуда не делся, и запрос на отмщение может возобновиться. В таком случае межвременье бессовестного гуманизма рискует просто превратиться во времена тотальной бессовестности, когда гуманизм уже не будет сдерживающим фактором. И тогда Зеленский рискует уйти, не добыв до конца свою каденцию, абсолютно бесславно — потому, что ничто ему не будет подчиняться", — отметил Саакян.

При этом политолог сравнил эту ситуацию с положением водителя, который крутит руль автомобиля, нажимает педали, но машина его не слушается.

"Институциональная база государства настолько сгнила, что устают не только мосты, но и институции. Последние годы они держатся на двух вещах. На внутренней лояльности, когда нажатие педалей является лишь символическим моментом, который видят снизу и реагируют так, будто бы педаль нажали (потому, что есть коррупционные, лояльностные и другие взаимоотношения, обеспечивающие экзоскелет этой системы, который не дает ей рухнуть). И на всеобщей имитации существования этих институций", — подчеркнул Саакян.

Более того, по мнению политолога, обществу до сих пор "выгодно имитировать, что государство выполняет свои функции". В частности, для того чтобы не дать российскому пропагандистскому тезису о несостоявшемся государстве права на существование.

Читайте такжеПолетели головы: Зеленский отстранил от должности губернаторов двух областей"Поэтому, если Зеленский не начнет выстраивать свою повестку и альтернативную систему, он рискует растерять лояльность, которая будет снижаться, и рискует получить общество, которое не готово будет далее имитировать", — подытожил Саакян, передают Факты.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал снизить тарифы на коммуналку.

Во время заседания Совета развития громад и территорий глава государства подчеркнул, что ждет от правительства решения о конкретных датах и суммах, на которые у населения уменьшатся суммы в платежках.

"Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет. Украинцы и общество это не понимают. Мы часто обсуждали этот вопрос и в Офисе президента, и с правительством. И правительству было поручено разработать механизм, который обеспечит справедливые тарифы. Надеюсь, сегодня мы услышим решение, хочется услышать конкретные даты и суммы, на которые у людей уменьшится "платежка", - отметил президент.