Без вариантов: политолог пояснил, почему теперь ничто не мешает Зе!команде проводить реформы

Президентская партия Слуга народа сможет сформировать монокоалицию / Фото сайта президента Украины

Предварительные результаты парламентских выборов, которые прошли в Украине 21 июля, говорят о том, что президентской партии Слуга народа удастся сформировать монокоалицию. И, по сути, президент и его команда могут внедрять анонсированные реформы без задержек. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.

В Украине еще не было случаев, когда политическая сила набирала именно такой процент и в такой пропорции, передает Главред.

"Но в случае исполнения обещаний, которые давались Слугой народа и Владимиром Зеленским, такой карт-бланш в их руках дает возможность интенсивного внедрения желанных реформ без задержек. В этом случае – чем больше возможностей, тем больше ответственности", - считает он.

По мнению Саакяна, наибольшим стрессом сегодня станет именно формирование коалиции. Это касается не только треугольника с Батькивщиной и Голосом, но и самой Слуги народа внутри.

"Поскольку это довольно разрозненная сила, а сейчас ей предстоит стать политической партией – сплоченной и единой командой. И тут могут возникнуть определенные рискованные моменты. От всего этого будет зависеть – насколько Слуге народа удастся оправдать такой серьезный кредит доверия", - резюмировал политолог.

Читайте такжеРазумков сказал, когда заработает новая РадаНапомним, глава Слуги народа Дмитрий Разумков не исключает, что его политсиле не придется объединяться с другими партиями в парламенте девятого созыва. Политик также призвал дождаться окончательных результатом подсчета голосов.

Ранее Разумков заявлял, что Слуга народа готовит черновой вариант коалиционного соглашения, а некоторые его пункты уже конкретно выписаны.

Как известно, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%. По предварительным данным ЦИК, Слуга народа уверенно лидирует на выборах.