"Сделал их": как Зеленский переплюнул Порошенко и Януковича

По данным результатов парламентских выборов 2019, которые есть на сегодня, можно сказать, что они не позволят Слуге народа сформировать монокоалицию.

Конечно, ситуация с концентрацией власти у одной группы является с одной стороны угрожающей, поскольку украинская история знает примеры таких монополизаций. Это и концентрация почти всей полноты власти в руках Петра Порошенко, а до этого – Виктора Януковича.

Действительно, еще не было в Украине случаев, когда политическая сила набирала именно такой процент и в такой пропорции. Но в случае исполнения обещаний, которые давались Слугой народа и Владимиром Зеленским, такой карт-бланш в их руках дает возможность интенсивного внедрения желанных реформ без задержек.

В этом случае – чем больше возможностей, тем больше ответственности.

Читайте такжеКак Порошенко будет портить нервы Зеленскому, и почему Вакарчук на самом деле проигралПредполагаю, что наибольшим стрессом сегодня станет именно формирование коалиции. Причем как для треугольника с Батькивщиной и Голосом, так и для самой Слуги народа внутри. Поскольку это довольно разрозненная сила, а сейчас ей предстоит стать политической партией – сплоченной и единой командой. И тут могут возникнуть определенные рискованные моменты. От всего этого будет зависеть – насколько Слуге народа удастся оправдать такой серьезный кредит доверия.

Почему Голос при запросе на "новые лица" набрал такой небольшой процент?

Потому что Святослав Вакарчук оказался анти-трендом. А сейчас существует тренд на наказание старых политиков, то есть – на негативную повестку дня, когда не нужны обещания, политические программы и позитив. И тут избиратель больше голосовал за Слугу народа, как за третий тур президентских выборов – дать больше полномочий Владимиру Зеленскому, чтобы он выполнил данное обещание "сделать их".

И Вакарчук, который собрал команду таких же новых и профессиональных лиц, тем не менее выступил с позитивной повесткой дня. То есть, говорил об изменениях в государстве, трансформации, что на сегодня похвально, но электорально - не выгодно, поскольку запрос в обществе противоположный.

Читайте такжеПочему Слугу народа и Голос ждет скандальный бракРейтинги лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который не прошел в Раду, строились не столько на популизме, сколько на политическом троллинге. В эту нишу зашла Слуга народа, выбившая социальную базу из-под ног Олега Валерьевича. И сложилась ситуация, которая не оставила избирателя, готового проголосовать за Ляшко, а не за тот образ, которому он столько лет был предан. Сейчас этому образу больше отвечает господин Зеленский.

Судя по всему, в этом парламенте и у Петра Порошенко, и у Виктора Медведчука будет оппозиционная ниша, причем находиться они будут на разных полюсах. Но оба эти политика являются токсичными. Бывший президент – потому что он только что отошел от власти и является наибольшим носителем антирейтинга персонально. Плюс – его политическая сила имеет в проходном списке как минимум несколько людей, которые так же отмаркированы, как старые политики с точки зрения норм политического поведения. И исходя из заявлений спикеров Слуги народа, они не собираются формировать коалицию с Европейской солидарностью и Медведчуком. Поэтому партия Порошенко скорей всего займет радикально-проукраинскую нишу.

Также, на фоне происходящих сейчас обысков и уголовных производств, токсичность этой силы для других политических игроков в ближайшее время будет только увеличиваться.

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По данным ЦВК, явка на выборах составила 49,84%. Дело в том, что яркая и бурная президентская кампания с большим накалом эмоций фактически выжгла часть общества и их мотивацию идти на выборы. Также, уже традиционно меньше людей приходит на парламентские выборы, чем на президентские - большинство ассоциируют изменения в стране именно с выборами главы державы, а не коллективного парламента.

Есть еще и сезонный момент – летом преобладающее большинство не думает про политические процессы. В отличии от осени, на период которой приходится пик активной деятельности общества.

Свою роль сыграли и отпуска, в которые оправились украинцы, и студенты, разъехавшиеся на каникулы по домам, с адресами, закрепленными за местом регистрации, то есть, за общежитиями. И все это в комплексе создало небольшой результат явки.