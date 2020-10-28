Политолог рассказал, кому в Офисе президента грозит отставка

Владимир Фесенко рассказал о возможных отставках в ОП / УНИАН

Несмотря на слухи об отставке руководства Офиса президента, уход Андрея Ермака менее вероятен, чем его первого заместителя Сергея Трофимова.

Как заявил в комментарии Главреду глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, именно Трофимов функционально отвечает за региональную политику.

"Претензии к нему (Трофимову – ред.) были и перед местными выборов, а сейчас их стало еще больше. Но отставка Трофимова зависит, в первую очередь, от оценки президента и от того, кто заменит Трофимова в случае увольнения", - сказал Фесенко.

По словам эксперта, "пока обсуждаются варианты функционального перераспределения полномочий и назначения первым заместителем Кирилла Тимошенко или кого-то другого из заместителей".

"То же касается и возможной отставки правительства. Полностью менять Кабмин никто не будет, в первую очередь потому, что нового премьера и Кабмин будет трудно назначить. В таком случае, если и произойдут кадровые изменения в правительстве, то они будут только точечными", - резюмировал Фесенко.

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