В Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым и Донбасс

Дуда пообещал помочь Украине в ОБСЕ в 2022 году / УНИАН

Польша намерена активно отстаивать интересы Украины в ОБСЕ – страна будет председательствовать в организации уже в 2022 году и в качестве главной цели ставит перед собой полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украинского государства.

Об этом переизбранный на второй президентский срок Анджей Дуда заявил в ходе торжественной церемонии своей инаугурации.

По словам новоизбранного президента Польша, Варшава намерена приложить усилия для восстановленя контроля Украиной над всей своей территорией.

"Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ. Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа – Украины", - сказал Дуда.Читайте такжеСообразили на троих: МИД Украины, Польши и Литвы создали новую организацию

Напоследок президент подчеркнул, что его кандидатуру на пост главы государство поддержало 10,5 миллионов польских граждан.

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