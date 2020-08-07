УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым и Донбасс

7 августа 2020, 07:15

В Варшаве состоялась инаугурация президента Польши Анджея Дуды.

Дуда
Дуда пообещал помочь Украине в ОБСЕ в 2022 году / УНИАН

Польша намерена активно отстаивать интересы Украины в ОБСЕ – страна будет председательствовать в организации уже в 2022 году и в качестве главной цели ставит перед собой полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украинского государства.

Об этом переизбранный на второй президентский срок Анджей Дуда заявил в ходе торжественной церемонии своей инаугурации.

По словам новоизбранного президента Польша, Варшава намерена приложить усилия для восстановленя контроля Украиной над всей своей территорией.

"Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ. Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа – Украины", - сказал Дуда.Читайте такжеСообразили на троих: МИД Украины, Польши и Литвы создали новую организацию

Напоследок президент подчеркнул, что его кандидатуру на пост главы государство поддержало 10,5 миллионов польских граждан.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как Киев, Варшава и Вильнюс будут противостоять России в рамках Люблинского треугольника. Дипломат считает, что созданный тремя государствами союз имеет большие перспективы.

новости Украины новости Польши Анджей Дуда
Сейчас вы просматриваете новость «В Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым и Донбасс». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:59
Врач рассказала, что ускорит формирование коллективного иммунитета к COVID-19
07:32
У Зеленского назвали примерные сроки нового обмена пленными Видео
07:15
В Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым и Донбасс
07:04
Коронавирус в Украине и мире 7 августа: число больных преодолело новую психологическую отметку
06:58
Трамп не сдастся без боя: могут ли США перенести выборы мнение
06:33
Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба
06:04
Коронавирус лишит украинцев работы: эксперт озвучил неутешительный сценарий
05:25
В США жестко раскритиковали Беларусь из-за выборов: Лукашенко предъявили ряд требований
05:01
Станет изгнанником и соседом Януковича: что ждет Медведчука
04:29
Борьба с лишним весом: назван самый эффективный разгрузочный день
03:50
Голая и на унитазе - Джиджи Хадид засветила соски на сочной груди
03:08
Сношения и года: ученые рассказали, как секс влияет на длительность жизни
02:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 августа: конец черной полосы и помощь покровителей Видео
01:37
Ученым удалось отыскать слабое место в молекулах коронавируса
01:21
Лукашенко обвинил Турчинова в аннексии Крыма Россией Видео
00:55
Хейли Бибер засветила грудь на фото без лифчика
00:19
День пива: какой сегодня праздник 7 августа, приметы, именины Фото Видео
06 августа, четверг
23:48
В Германии голый мужчина пытался забрать у кабанов свои вещи: курьезные фото Фото Видео
23:31
Коронавирус в Украине и мире 6 августа: число больных приближается к новой "красной линии"
23:16
Корбан заявил о 125 обысках за последние два месяца
22:57
Опасная жара: Комаровский рассказал, какую температуру выставлять на кондиционере
22:54
Суд изменил меру пресечения активисту Стерненко
22:30
"Эти вещи дороже денег": звезды массово бойкотируют "концерты Лукашенко"
22:07
Спасли ветераны: во Львове волонтер устроила акт самосожжения Видео
22:00
Лидер беларусов оценил шансы Зеленского стать "успешным президентом" Видео
21:37
Лукашенко откровенно рассказал о своем отношении к Майдану Видео
21:04
"Крепко украинец": президент Беларуси поведал, где "зарыты его корни" Видео
20:52
Во французском Гавре мужчина захватил заложников в отделении банка Видео
20:29
Кравчук заявил о новом Будапештском меморандуме для Украины
20:21
Лукашенко признался, при каком условии отдаст "зеленых человечков" Украине Видео
20:19
Врач дала прогноз, будет ли вторая волна коронавируса в Украине
20:13
Лукашенко впервые раскрыл правду о том, есть ли у него конфликт с Путиным Видео
20:10
Стало известно, чем опасна соленая вода
20:07
Лукашенко в пылу эмоций рассказал, что будет делать в случае аннексии Беларуси Видео
20:05
Коронавирус осенью: когда ждать пика и будут ли вводить жесткий карантин
19:42
Мощный взрыв в Бейруте: городу грозит новая опасность
19:25
Тысячи тонн селитры в порту Николаева: руководство пояснило ситуацию Фото Видео
18:56
Много крови: на Столичном шоссе очередное ДТП с погибшими
18:43
Черногория внесла Украину в "зеленую зону" и упростила ограничения
18:38
Воспитанные волками - что известно про новый сериал HBO Видео
18:27
Не время отдыхать: сколько украинцев отказалось от отпуска
18:10
Рука Киева: в России у "экстремистов" на обыске нашли визитки Яроша
17:56
Зеленский в Бахмуте устроил общение с покупателями супермаркета
17:56
Стало известно, когда и на сколько в Украине повысят минимальную зарплату
17:53
Настя Ивлеева рассказала, как исцелилась от смертельного недуга
17:30
"Мистер Хайд": стало известно, кто на самом деле вел авто Ефремова
17:27
В США поставили жесткий ультиматум Германии из-за Северного потока-2
17:20
В Минэкономики озвучили цифры крушения ВВП за полгода
17:14
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 августа: у кого окрепнет аура, а кто "сорвет куш" Видео
17:13
Лукашенко рассказал, откуда в его организме взялся коронавирус
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять