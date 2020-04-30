Новые правила подачи документов: что изменится для абитуриентов

МОН изменило правило подачи документов в вузы

Минобразования изменило условия подачи документов абитуриентами для вступления в университеты на период карантина.

По информации пресс-службы ведомства, абитуриентам, которые планируют поступление на контракт, смогут запросто подавать документы дистанционно.

"Ранее нужно было очно подавать оригинал заявления подкреплен подписью. Для студентов, которые будут зачисляться на контрактные места мы делаем полностью дистанционную ​​подачу таких документов. Сканированные копии документов можно направлять университетам, чтобы избежать чрезмерного передвижения", - сообщил заместитель министра образования Егор Стадный.

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Также в МОН планируют продлить срок подачи оригиналов документов для бюджетников, а также разрешить подачу документов почтой.

"Мы планируем продлить период приема оригиналов заявлений и позволить подачу оригинала заявления с подписью по почте", - сказал Стадный.