В Украине перенесли ВНО и вступительные экзамены 2020: названы даты

В Украине перенесут сроки ВНО / @zno.ukr.center

В связи с карантином в Украине планируется перенести даты вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.

Как заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, внешнее независимое оценивание может пройти летом 2020 года.

"Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать его в июле, и мы готовы начать в середине августа. Если мы готовы провести ВНО в августе, результаты будут в середине сентября", - подчеркнула она в ходе брифинга.

И.о. министра образования уточнила, что в случае проведения ВНО летом, вступительная кампания будет продолжена вплоть до середины октября.

Мандзий отметила, что многие процессы вступительной кампании будут организованы дистанционно для уменьшения количество контактов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине проведение пробного внешнего независимого оценивания знаний было перенесено на 4 и 11 апреля.