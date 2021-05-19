Присяга депутата с якобы паспортом России в Раде прошла со скандалом

Андрей Аксенов стал депутатом Верховной Рады Украины IX созыва / Скриншот

Бывший мэр Доброполья, новоизбранный депутат Верховной Рады Андрей Аксенов, которого обвиняют в наличии паспорта РФ, принимал присягу парламентария под крики "Позор" и со своего рабочего места. Нардепы не дали возможности новому коллеге выступить с трибуны.

Как сообщает Интерфакс-Украина, первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук перед принятием Аксеновым присяги собрал на совещание председателей фракций и депутатских групп. В ходе разговора Стефанчук сказал, что аппарат ВР не подтвердил наличие каких-либо правовых оснований для того, чтобы политик не смог принять присягу.

Впрочем, часть парламентариев демонстративно заблокировала трибуну, а Аксенов читал свою речь с нового рабочего места. Во время его слов звучали крики "Позор".

Замглавы парламента Елена Кондратюк обратилась к председателю Службы безопасности Украины с просьбой дать конкретное разъяснение по поводу того, есть ли у Аксенова российский паспорт.Читайте такжеМэром Доброполья оказался гражданин России, опубликован документ

"Это публичный запрос к главе СБУ: действительно ли у господина Аксенова есть паспорт гражданина России? Мы просим дать официальное разъяснение", - сказала нардеп.

Андрей Аксенов – новости