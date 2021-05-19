Присяга депутата с якобы паспортом России в Раде прошла со скандалом

Депутаты Верховной Рады не дали Аксенову принять присягу нардепа с трибуны.
Бывший мэр Доброполья, новоизбранный депутат Верховной Рады Андрей Аксенов, которого обвиняют в наличии паспорта РФ, принимал присягу парламентария под крики "Позор" и со своего рабочего места. Нардепы не дали возможности новому коллеге выступить с трибуны.
Как сообщает Интерфакс-Украина, первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук перед принятием Аксеновым присяги собрал на совещание председателей фракций и депутатских групп. В ходе разговора Стефанчук сказал, что аппарат ВР не подтвердил наличие каких-либо правовых оснований для того, чтобы политик не смог принять присягу.
Впрочем, часть парламентариев демонстративно заблокировала трибуну, а Аксенов читал свою речь с нового рабочего места. Во время его слов звучали крики "Позор".
Замглавы парламента Елена Кондратюк обратилась к председателю Службы безопасности Украины с просьбой дать конкретное разъяснение по поводу того, есть ли у Аксенова российский паспорт.Читайте такжеМэром Доброполья оказался гражданин России, опубликован документ
"Это публичный запрос к главе СБУ: действительно ли у господина Аксенова есть паспорт гражданина России? Мы просим дать официальное разъяснение", - сказала нардеп.
Андрей Аксенов – новости
- Мэр Доброполья Андрей Аксенов одержал победу на довыборах в Верховную Раду в одномандатном округе №50 в Донецкой области, набрав 65,46% голосов избирателей по результатам обработки 100% голосов.
- Представитель Украины в ТКГ по Донбассу Денис Казанский выступал с обвинениями в адрес Аксенова в том, что он, дескать, способствовал проведению в Доброполье "референдума" так называемой "ДНР". По данным журналиста, у Аксенова есть российское гражданство.
- Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в спецслужбе знают об информации, согласно которой у Аксенова может быть российский паспорт.
- В апреле стало известно, что СБУ поручила ЦИК проверить сведения о том, есть ли у Аксенова паспорт гражданина РФ.
- Центральная избирательная комиссия 28 апреля приняла решение о регистрации Андрея Аксенова народным депутатом Украины.