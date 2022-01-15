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Провал ультиматума России и победа Запада: дипломат объяснил, как действовать Украине

15 января 2022, 05:28
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Украина теперь рассматривается как фактор преодоления кризиса безопасности Европы, считает Валерий Чалый.

Украина НАТО ЕС
Украина должна более решительно действовать на арене дипломатии – бывший посол в США / УНИАН

России удалось добиться от НАТО обсуждения своих требований и разговора о ракетах средней и малой дальности. Москва одержала несколько тактических побед. Однако в долгосрочной перспективе российское государство проиграло, так как ультиматум не был принят, а Запад продемонстрировал единство. Украина должна более решительно действовать на дипломатической арене и отстаивать свою позицию. Об этом заявил дипломат Валерий Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что непринятие ультиматума России со стороны Запада было прогнозируемо. Однако Москве удалось одержать несколько тактических побед, поскольку ее оппоненты согласились на переговоры и обсуждали ситуацию с ракетами малой и средней дальности. Теперь российская сторона стремится зафиксировать письменный ответ Запада на свои инициативы, чтобы, возможно, получить для себя свободу действий.Читайте такжеУчастие Запада в войне на Донбассе и "прямое столкновение" с НАТО: Лавров разразился угрозой

"Важный момент — что ультиматум России Западу не был принят. Это было прогнозируемо, это понимали и в Кремле. Чего они добились? Во-первых, согласия НАТО и США, что на эти абсурдные предложения им готовят письменный ответ. Россия хочет зафиксировать письменно отказ НАТО и США, чтобы, как они думают, развязать им руки. Второе — они добились разговора о ракетах средней и малой дальности. Это то, что в Калининграде, это системы ПРО в Румынии и Польше. Это давняя история, но россияне тут тактически переиграли, чтобы заставить это обсуждать. Это все тактические победы", - отметил Чалый.

По его словам, в продолжительной перспективе победу одержал коллективный Запад, а Украина теперь рассматривается не только как страна, которой несет угрозу РФ, а как важный фактор в процессе преодоления кризисной ситуации безопасности Европы.

"Стратегически важный результат — что более сплочены страны НАТО, ЕС и трансатлантические партнеры США вокруг понимания реальных подходов российской политики. Украина теперь рассматривается не только как страна, которой непосредственно угрожает Россия, а и как серьезный фактор в преодолении кризиса европейской безопасности", - считает дипломат.

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Также он добавил, что Украина на дипломатической арене должна демонстрировать гораздо более решительные действия. Нужно усиливать свою переговорную позицию, чтобы принимать участие в дискуссии.

"Но наш голос, к сожалению, звучит не соло, и даже не в хоре, а его не слышно. Тут есть огромная проблема, что украинские инициативы должны идти впереди инициатив США, НАТО, это очевидно. Почему этого не делается? Возможно, есть ожидания компромиссов с Россией, и украинская власть сейчас не хочет, как они говорят, спровоцировать Россию или обидеть Путина. Меня это удивляет, потому что усилить свои позиции можно наоборот — активизацией. А тогда ты можешь выходить на переговоры", - подчеркнул Валерий Чалый.

Переговоры Запада и России по безопасности

Запад и РФ в период с 10 по 13 января провели серию консультаций по вопросам безопасности в Европе. Дискуссия состоялась на фоне стягивания Россией войск к границам Украины и обвинения Москвы в угрозах НАТО российским рубежам.

Представитель США на переговорах с Россией 10 января Венди Шерман заявила, что Вашингтон не пойдет на требования Москвы, связанные с гарантиями по нерасширению НАТО на восток и невступлению Украины в Североатлантический альянс. Военная атака Москвы относительно Киева приведет к жестким санкциям против российского государства.

Делегат РФ Сергей Рябков сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако россияне требуют жестких гарантий по отсутствию планов НАТО включать в состав организации Украину и Грузию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с Россией 12 января подчеркнул, что у Москвы нет права вето по вопросу интеграции в Альянс новых государств. Украина может вступить в военно-политический блок Запада, соответствующее решение будут принимать Киев и страны организации.

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