Путин очень боится Зеленского: в ОП назвали истинную причину

Российский диктатор Владимир Путин не может предугадать, какие решения примет Владимир Зеленский.

Путин боится Зеленского, потому что он его не понимает / Коллаж фото Офис президента, kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин, который развязал кровавую войну против Украины, на самом деле боится украинского президента Владимира Зеленского. Все из-за того, что он не может "прочитать" Зеленского. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире FREEДОМ.

Путин просто не знает, чего ждать от Зеленского. Других президентов Украины он понимал.

"Он его боится, потому что не понимает. Он понимает Порошенко, понимает Януковича, Кучму, — из украинских лидеров. Ющенко — слабее, но тоже понимал. А вот Зеленского вообще не понимает. Для него это человек, которого он не может "прочесть". Он не понимает, как с такими людьми работать ... Путин мог "прочитать" Меркель, мог "прочитать" Буша, Обаму, а Зеленского не может. Это для него недостижимая величина в том плане, что он просто не учился понимать такого рода людей. Поэтому он его боится, не знает, чего от него ждать", — сказал Лещенко.

Он считает, что Путин верил в то, что Зеленский струсит и сбежит из Украины после полномасштабного вторжения. Но диктатор был шокирован, когда узнал, что Зеленский отказался уезжать.

"Это основывалось не просто на докладах спецслужб. Это была его внутренняя убежденность, что, мол, я такой грозный Путин, как только рукава засучу, прическу поправлю — и сразу же Зеленский убежит, потому что он испугается меня. В первые дни войны для Путина это был шок. Он себе позволил такую фразу, мол, военные Украины, берите власть в свои руки, не слушайте Зеленского. Он понял, что уже не сможет с ним справиться", — добавил Лещенко.

Путин хотел убрать Зеленского любой ценой и даже пытался устроить военный переворот в Украине, но у него ничего не получилось.

"Наши военные сейчас держат периметр безопасности, держат фронт. А вот политические власти Украины для Путина не понятная. Путин боится и не знает, как подойти к президенту. И в этом — сила Зеленского. Он стоит на своих принципах, а Путин не знает, как с таким Зеленским работать", — сказал советник ОПУ.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин впервые с 2012 года отменил свою ежегодную пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Проведение традиционного большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

Журналист и блогер Юрий Богданов пояснил, что Путин справедливо боится трех вещей:

Того, что любое проявление публичности на тему неудач нивелирует политический капитал диктатора;

Рост недовольства лично к нему;

Формирование запроса на смену власти.

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