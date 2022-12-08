Путин стремится захватить всю Украину, дайте нам танки, истребители и ракеты ATACMS – Кулеба

Страна-оккупант Россия надеется на чудо и по-прежнему стремится к военной победе над Украиной, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Россия ставит перед собой задачу военной победы над Украиной, поэтому Киеву нужно оружие - Кулеба / УНИАН

Российский директор государства-агрессора Владимир Путин и его окружение все еще надеются, что произойдет чудо и ситуация на войне против Украины изменится в пользу Москвы. Они не оставляют попыток полного захвата украинского государства. Киеву нужны западные танки, реактивные истребители и ракеты ATACMS. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью The Wall Street Journal он рассказал о том, что Путин вместе со своим окружением по-прежнему хочет захватить Украину. Оккупанты надеются на чудо.

"Путин и его ближайшее окружение надеются на чудо, которое произойдет и изменит ситуацию", - сказал министр.

Руководитель МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украине нужно больше оружия – танки Запада, реактивные истребители и ракеты ATACMS. Москва все еще намерена добиться победы военным путем.

Танки Leopard 2 для Украины

В ноябре глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что Украина согласовала с США, Германией и Испанией механизм поставки Киеву танков.

По его словам, удалось устранить препятствия, которые мешали этому процессу.

Журналисты немецкого издания FAZ 7 декабря опубликовали материал, в котором говорилось о том, что США не против передачи Украине танков Leopard 2.

Однако Берлин должен сам выступить с такой инициативой.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила информацию, согласно которой Вашингтон дает добро на передачу Берлином Киеву танков Leopard 2. Теперь американцы ожидают, что немецкое государство выполнит свои обязательства.

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