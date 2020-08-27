Путин отдаст Донбасс, если Зеленский пойдет на главное условие Кремля – эксперт

Путин отдаст Донбасс только в обмен на Крым - эксперт / Reuters

Российский президент Владимир Путин может вернуть отдельные районы Донбасса Украине и вывести оттуда войска только при условии негласного признания официальным Киевом аннексированного Крыма территорией РФ. На другие компромиссы в Кремле идти не намерены.

Об этом заявил глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, только на базе такого принципа Путин готов вести переговоры с Зеленским. В Москве предлагают Киеву смириться с оккупацией автономной республики Крым и не оспаривать этот вопрос. И только тогда Россия согласится на деоккупацию Донбасса.

"Единственное, о чем готов говорить Путин с Зеленским или его преемником – это процесс долгий – это обмен Крыма на Донбасс. Если вы готовы негласно признать и смириться с тем, что Крым – "территория России", не признавать официально, но не предпринимать никаких действий, то мы готовы вам сейчас вернуть Донбасс и убрать наших военных", - считает эксперт.Читайте такжеЛукашенко рассказал, когда Россия отдаст Украине Крым и что будет с Донбассом

Напоследок он подчеркнул, что реальной возможности для возвращения Крыма у Украины на данный момент нет – Киев может только ждать изменения политической стратегии Москвы, которая столетиями зиждется на имперских амбициях.

Напомним, встреча советников глав государств Нормандского формата должна была состояться 28 августа, однако, по официальным причинам, ее отменили из-за командировки советника Макрона.

Впрочем, как утверждают представители Донецка в ТКГ по Донбассу, переговоры сорвала Россия по причине нежелания идти на компромиссы по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на востоке Украины.