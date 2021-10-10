Пять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

Конфликт на Донбассе можно урегулировать одним звонком - Арестович / УНИАН

Украинский полуостров Крым, который оккупирован Россией, может быть освобожден всего за 5 минут решение российского президента Владимира Путина. Войну двух государств на Донбассе можно остановить одним звонком. Украина дает возможность России разрешить российско-украинский конфликт, "сохранить лицо" и покинуть оккупированные территории. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В интервью телеканалу Дом он рассказал о том, что военный конфликт на Донбассе можно остановить одним звонком. Также Россия может выйти из Крыма по решению российского президента Владимира Путина, который несет персональную ответственность в этом вопросе.Читайте такжеУдар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым

"Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации... И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем...", - отметил Арестович.

Кроме того, он добавил, что Киев предоставляет Москве возможность выйти из конфликта, "сохранив лицо".

"Мы даем ей (России) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Переговоры по Крыму и Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам с главой РФ Владимиром Путиным в том случае, если на них будет обсуждаться вопрос деоккупации Крыма. Дипломат призвал Кремль согласиться на такой диалог с целью урегулирования российско-украинского конфликта.

Кроме того, Кулеба утверждал, что Киев продолжает работать над подготовкой встречи Зеленского и Путина. По его словам, Зеленский в ходе дискуссии планирует вести диалог с позиции силы. Украина намерена обсудить прекращение российско-украинского конфликта на Донбассе, а также возвращение оккупированных ОРДЛО и Крыма.

Российское издание Коммерсант опубликовало список "переговорной повестки Путина и Зеленского", который якобы был передан Киеву из Кремля. Однако в перечне из 12 пунктов нет предложений по деоккупации Крыма, а война на Донбассе упоминается только один раз.