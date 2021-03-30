Рада назначила дату выборов мэра Харькова

Кабмин в рамках полномочий обязали принять меры по финансированию выборов за счет средств целевой субвенции из государственного бюджета.
Во вторник, 30 марта, парламент принял постановление о проведении внеочередных выборов мэра Харькова 31 октября 2021 года. За документ проголосовали 249 нардепов.
"Назначить внеочередные выборы Харьковского городского главы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года. Центральной избирательной комиссии... определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского главы", - сказано в документе.
Кабмин в рамках полномочий обязали принять меры по финансированию выборов за счет средств целевой субвенции из государственного бюджета.
- Напомним, осенью 2020 года в Украине состоялись местные выборы. В избирательной гонке в Харькове победителем признали тогдашнего мэра – Геннадия Кернеса.
- В ночь на 17 декабря Кернес умер в берлинской клинике Шарите.
- В связи со смертью градоначальника исполнять его обязанности начал секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов. В областном центре должны пройти досрочные выборы.
- Народный депутат Виталий Безгин сообщил, что в Верховной Раде комитет решил, когда должны пройти досрочные выборы мэра Харькова.
- На заседании комитета решили, что избирательная гонка должна состояться 31 октября 2021 года.
Автор: Екатерина Трохимчук