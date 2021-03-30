Рада назначила дату выборов мэра Харькова

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября / УНИАН

Во вторник, 30 марта, парламент принял постановление о проведении внеочередных выборов мэра Харькова 31 октября 2021 года. За документ проголосовали 249 нардепов.

"Назначить внеочередные выборы Харьковского городского главы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года. Центральной избирательной комиссии... определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского главы", - сказано в документе.

Кабмин в рамках полномочий обязали принять меры по финансированию выборов за счет средств целевой субвенции из государственного бюджета.