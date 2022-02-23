УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Рада выделила из госбюджета 9 млрд грн на оборону

23 февраля 2022, 19:21

В среду, 23 февраля, Рада выделила дополнительные 9 млрд гривен на оборону в связи с ухудшением ситуации на Донбассе.

Верховная Рада Стефанчук
Верховная Рада выделила 9 млрд на армию / УНИАН

В среду, 23 февраля, Рада выделила дополнительные 9 млрд гривен на оборону в связи с ухудшением ситуации на Донбассе и признанием Россией независимости "ОРДЛО".

Как говорится в пояснительной записке к соответствующему закону, с декабря 2021 года наблюдается наращивание численности военных группировок России на границах с Украиной. И вместе с заявлениями руководства РФ это создает существенную угрозу национальной безопасности Украины.

"В этих условиях представляется целесообразным увеличивать расходы на оборону государства, что предлагает данный проект закона Украины", - говорится в записке.

Читайте также"С уважением и пониманием": Беларусь отреагировала на признание "ЛНР" и "ДНР"

Закон предусматривает увеличение расходов на оборону по программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" на 9,096 млрд гривен - с 28,4 млрд гривен до 37,5 млрд гривен.

Источник покрытия этих расходов - перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе 2022 года в размере 9,096 млрд гривен.

Читайте также:

viber
российские агрессоры мобилизация в армию военная агрессия РФ бюджет 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Рада выделила из госбюджета 9 млрд грн на оборону». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 24 февраля 2022: Козерогам – обиды, Ракам – деньгиГороскоп на завтра, 24 февраля 2022: Козерогам – обиды, Ракам – деньги Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запеканииМатовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании "Это для тебя, Украина! Оставайся сильной": в Финляндии посвятили победу над РФ по хоккею Украине"Это для тебя, Украина! Оставайся сильной": в Финляндии посвятили победу над РФ по хоккею Украине Невероятное везение, прибыль и большая любовь: гороскоп на март 2022 года для ДевНевероятное везение, прибыль и большая любовь: гороскоп на март 2022 года для Дев Разрабатывают планы боев: командиры РФ получили приказ на вторжение - CBSРазрабатывают планы боев: командиры РФ получили приказ на вторжение - CBS

Последние новости

19:27

Указ о чрезвычайном положении могут изменить

19:21

Рада выделила из госбюджета 9 млрд грн на оборону

19:19

Украинцы с начала года забирают деньги из банков – НБУ

19:12

"Нам страшно, не хотим в "ДНР": в Краматорске люди вышли на патриотический митинг

19:07

Гороскоп на завтра, 24 февраля 2022: Козерогам – обиды, Ракам – деньгиВидео

Реклама
18:59

Кабмин упростил пересечение границы для украинцевВидео

18:56

Праздник Теплого Алексея 2022: приметы, как выйти замуж и остаться молодойВидео

18:55

Запрет на выезд военнообязанных и контроль над прессой: каким будет ЧП в Украине

18:52

Отменят ли плановую госпитализацию во время ЧП: ответ Минздрава

18:43

Выходные в марте 2022: сколько будут отдыхать в Украине

18:36

Приметы на 24 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:32

Россияне массово выходят на пикеты против вторжения в УкраинуФотоВидео

18:22

Украина не намерена снова получать ядерное оружие - Кулеба

18:14

Амнистия для мобилизованных в "ЛДНР": в Раде заявили об обращении к СНБО

18:07

Удача в деньгах, крепкое здоровье и счастье в любви: кому нереально повезет уже в начале мартаВидео

18:02

Смерть Елизаветы II: у Букингемского дворца есть план на случай кончины монарха

17:59

Украина отключается от энергосистем России и БеларусиВидео

17:53

ЕС объявил санкции против РФ за признание "независимости" "ЛДНР"Видео

17:46

Ни эвакуаций больниц, ни эвакуаций школ: в СБУ разоблачили для украинцев громкие фейки

17:35

Порошенко лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок - Кубраков

Реклама
17:35

Российские военные у границ Украины взбунтовались против войны: их увольняют

17:29

Украину накрыла мощная DDoS-атака, которая поразила сайты Рады, Кабмина и МВД

17:02

Иван Яковина. Путин осознал свое безсилие, потому и "шипит" на украинцевВидеоблоги

16:54

Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для УкраиныВидео

16:51

Здание Верховной Рады "заминировали" - сообщение оказалось ложным

16:32

В СБУ призвали украинцев сообщать о подозрительных людях или предметах возле стратегических объектов

16:26

Украина мчится в Евросоюз: Зеленский подписал документ с Польшей и Литвой

16:22

Путин сошел с ума на почве ненависти к Украине и СШАмнение

16:22

Визовый режим с Россией и отказ от НАТО: Зеленский ответил на ультиматум ПутинаВидео

16:17

В Украине стартует программа государственного лизинга на покупку квартир для правоохранителей

16:13

Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника

16:01

Не дождетесь! Американские СМИ "похоронили" Елизавету II

15:59

Кличко рассказал, что изменится в Киеве во время чрезвычайного положения

15:57

Как за 5 минут приготовить легендарные орешки со сгущенкой дома: пошаговый рецепт с фотоВидео

15:55

45% россиян поддерживают признание Путиным "ЛДНР" - результаты опроса

15:48

Удар по РФ и остановка СП-2: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

15:39

Основная цель Путина – показать слабость ЕС и НАТО – ДудаВидео

15:19

Вкуснейшая запеканка с картошкой и беконом, которая тает во рту: готовить всего 15 минут

15:06

"Понадобятся солдатам РФ": в СБУ "подкололи" Россию из-за закупки 45 тысяч пакетов для труповВидео

15:04

Ловят на улице, вывозят в поле и держат без еды: как проходит мобилизация в "ЛНР" и "ДНР"Видео

Реклама
14:59

Жизнь людей и работа бизнеса при ЧП в Украине: Шмыгаль сделал заявление

14:55

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

14:44

"С отчаянием в душе, но с верой в сердце": Ольга Сумская едет на Донбасс

14:28

Россия согнала весь свой флот к Украине – ЦОСВидео

14:20

Россия эвакуирует сотрудников своих дипломатических ведомств из УкраиныВидео

14:10

"У нас свои интересы": Эрдоган заявил, что не собирается вводить санкции против РФВидео

13:45

Десятки тысяч: секретарь СНБО Данилов рассказал, сколько планируется призвать резервистов в ВСУ

13:45

Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам - опрос

13:43

"Укравтодор" обратился к журналистскому сообществу после скандального интервью Араика Амирханяна "Украинской Правде"

13:24

"Метинвест" продемонстрировала ультрасовременный вуз в Мариуполе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять