Радостная новость: Украина получила безвиз с еще одной страной

Украина получила безвиз с еще одной страной / travel-diary.com.ua

Кабмин уполномочил посла Украины в Британии Вадима Пристайко подписать соглашение о введении безвиза с Сент-Винсентом и Гренадинами.

Проект соглашения одобрили на заседании правительства в пятницу, 9 октября.

Согласно документу, визы будут отменены и для Украины, и для островного государства. После его подписания безвизовый режим для граждан Украины и Сент-Винсента и Гренадин будет действовать сроком до 90 дней на протяжении 180 дней.

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Сент-Винсент и Гренадины - это островное государство в Карибском море. Территория состоит из острова Сент-Винсент и 32 мелких островов группы Гренадины.

Отмена безвиза с ЕС – о чем сообщалось ранее: