Радостная новость: Украина получила безвиз с еще одной страной

Сент-Винсент и Гренадины - это островное государство в Карибском море.
Кабмин уполномочил посла Украины в Британии Вадима Пристайко подписать соглашение о введении безвиза с Сент-Винсентом и Гренадинами.
Проект соглашения одобрили на заседании правительства в пятницу, 9 октября.
Согласно документу, визы будут отменены и для Украины, и для островного государства. После его подписания безвизовый режим для граждан Украины и Сент-Винсента и Гренадин будет действовать сроком до 90 дней на протяжении 180 дней.
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Сент-Винсент и Гренадины - это островное государство в Карибском море. Территория состоит из острова Сент-Винсент и 32 мелких островов группы Гренадины.
Отмена безвиза с ЕС – о чем сообщалось ранее:
- 6 октября заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что гражданам Украины не грозит отмена безвизового режима с Евросоюзом. Письмо европейских депутатов главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии об отмене права свободного въезда в Европу отдельным политикам и чиновникам лишено конкретики и отражает их личную точку зрения.
- 5 октября трое влиятельных депутатов Европарламента – Михаэль Галер, Виола фон Крамер и Раса Юкнявичене – написали главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии письмо о том, что существует риск потери Украиной безвиза с Евросоюзом. Также они указали, что Брюссель имеет право отказывать в безвизовых поездках некоторым олигархам и политикам, которые злоупотребляют своим правом на свободное пересечение европейских границ.
- Украине не угрожает отмена безвизового режима с Европейским Союзом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А позиции Киева и Брюсселя в борьбе с коррупцией тождественны.
Автор: Екатерина Трохимчук