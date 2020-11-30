Разумков поведал, сколько нардепов болеет COVID-19

Спикер допустил вероятность изменения графика работы парламента из-за пандемии.
По состоянию на понедельник, 30 ноября, коронавирусом в стенах парламента болеют 14 народных избранников. Кроме этого, недуг подхватили еще и 45 работников Аппарата ВР.
Об этом заявил сегодня во время брифинга спикер Рады Дмитрий Разумков, а также отметил, что в работы парламента "теоретически" возможны некоторые изменения.
"14 (нардепов болеют, - ред.). Верховная рада имела возможность, имеет возможность и будет принимать важные для государства решения в независимости от того, сколько у нас людей болеет... У нас теоретически возможны изменения в графике работы. Верховная рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет. Могут быть изменения, как это делалось раньше: меньше пленарных заседаний, но работать в онлайн-режиме в комитетах", - подчеркнул Разумков.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Борис Бриль утверждал - карантин выходного дня является неэффективным и не имеет никакого смысла, поскольку большая часть заражений COVID-19 происходит в рабочие дни.
- Кроме того, существует категория людей, которые не болеют коронавирусом (даже после тесного общения с инфицированным человеком). Чаще всего это люди, которые часто путешествовали, либо часто болели простудными заболеваниями.