Разумков поведал, сколько нардепов болеет COVID-19

Разумков поведал о больных коронавирусом нардепах / УНИАН

По состоянию на понедельник, 30 ноября, коронавирусом в стенах парламента болеют 14 народных избранников. Кроме этого, недуг подхватили еще и 45 работников Аппарата ВР.

Об этом заявил сегодня во время брифинга спикер Рады Дмитрий Разумков, а также отметил, что в работы парламента "теоретически" возможны некоторые изменения.

"14 (нардепов болеют, - ред.). Верховная рада имела возможность, имеет возможность и будет принимать важные для государства решения в независимости от того, сколько у нас людей болеет... У нас теоретически возможны изменения в графике работы. Верховная рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет. Могут быть изменения, как это делалось раньше: меньше пленарных заседаний, но работать в онлайн-режиме в комитетах", - подчеркнул Разумков.

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