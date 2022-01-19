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Резников призвал ввести санкции против олигархов из окружения Путина

19 января 2022, 23:54

Глава Минобороны выразил уверенность, что западные страны могут сделать больше для защиты Украины от агрессии со стороны России.

Резников
Резников призвал ввести санкции против РФ / КГГА

В Минобороны Украины призвали США и ЕС безотлагательно ввести жесткие санкции против олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина.

По словам министра Алексея Резникова в интервью телеканалу BBC, это нужно сделать до вторжения в Украину.

Глава Минобороны выразил уверенность, что западные страны могут сделать больше для защиты Украины от агрессии со стороны России. Например, уточнил Резников, это могут быть экономические санкции, которые нужно ввести до российского вторжения на украинскую территорию.

"У Запада есть такой рычаг воздействия, как огромное состояние российских олигархов, из окружения Владимира Путина", - отметил министр.

По его словам, США и Европа могут показать российским олигархам, что могут очень легко заморозить их активы.

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Угроза вторжения России в Украину

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.

Представитель РФ на переговорах, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается нападать на Украину. Однако россияне требуют гарантий, чтобы Украина и Грузия никогда не присоединились к Североатлантическому альянсу.

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска остаются вблизи границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. По его словам, это "меры предосторожности".

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