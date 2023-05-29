РФ нужно демилитаризовать: Подоляк назвал области, который могут попасть под эту программу

В Офисе президента убеждены, что лишь демилитаризация российских приграничных территорий может уберечь Украину от внезапных атак в дальнейшем.

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Территория РФ должна быть демилитаризованной / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Даже после освобождения всех украинских территорий угроза со стороны России может оставаться. Особенно это касается приграничных областей. Таким образом нужно добиться введения демилитаризованной зоны на территории РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Речь идет о Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях России. По мнению Подоляка, демилитаризованной должна быть зона 100-120 км вглубь.

"Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательно будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик", - написал Подоляк.

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Он добавил, что подобные действия помогли бы защитить украинский народ от повторения агрессий РФ в будущем. Именно демилитаризация российских территорий должна стать ключевой послевоенной темой, говорит Подоляк.

Он не исключает, что на первом этапе в такой зоне будет находиться международный контрольный контингент.

Когда закончится война в Украине

Военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде считает, что война России против Украины завершится в перспективе лета-начала осени или до конца 2023-го года. Все будет зависеть от поставок оружия Западом и сокращения военного арсенала страны-агрессора. Если поставки увеличатся на 10-20%, а у РФ они настолько же сократятся, Украина во второй половине года получит возможность выйти на свои границы 1991 года.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говоил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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