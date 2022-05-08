Россия на войне против Украины собралась дойти до границ Польши – у Зеленского резко ответили Москве

Подоляк / УНИАН

Власти России продолжают придерживаться курса на уничтожение Украины как государства. Слова российского главы Госдумы Петра Толстого о намерении войск агрессора дойти до Польши находится в одном ряду с заявлением руководителя МИД Сергей Лаврова, и раскрывают позицию Москвы в отношении Киева. Российское государство продолжает угрожать миру, проблему нужно решать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире телеканала Freeдом он отметил, что слова Толстого о стремлении России дойти до границ Польши можно сравнить с заявлением Лаврова об Израиле. Риторика отражает агрессивные планы политических элит страны.

Читайте такжеЛавров "красавчик" и сделал все, чтобы Израиль повернулся наконец к Украине - Резников"На мой взгляд - это блестящее заявление. Оно стоит в одном ряду с заявлением господина Лаврова, которое касается государства Израиль. Это все показывает на самом деле, о чем думает политическая элита Российской Федерации. Об этом не просто думает Путин, об этом они думают, они живут этим, они в этом варятся. Это их кровеносные сосуды, по которым ходят эти заразные бактерии желания уничтожить всех", - сказал Подоляк.

Чиновник акцентировал внимание на том, что слова главы Госдумы – это "прямое указание на то, что они хотят уничтожить Украину, как государство".

"Это и есть геноцид, но не в смысле этнической принадлежности, а в смысле государственной принадлежности украинцев. Они открыто об этом говорят", - добавил Подоляк.

Также он добавил, что скандальные заявления России по поводу ядерного оружия и Великобритании, а также Израиля и "неонацизма" указывают на проблему агрессивного поведения Москвы, которую нужно решать.

"Часть из этой элиты говорит, что давайте уже применять ядерное оружие, чтобы стереть с лица Земли ту же Великобританию. Часть говорит о том, что государство Израиль очень специфично, оно "поддерживает неонацизм", поэтому само "неонацистское". Все это на самом деле не просто слова - это и есть то внутреннее переживание, в котором сегодня Российская Федерация живет. Это проблема, с которой мы должны решить, что делать. Не только мы - и весь мир", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Скандальные заявления России об Израиле и Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил президента Украины Валдимира Зеленского с нацистским вождем Адольфом Гитлером. Зеленский заявлял, что ни о какой "нацификации" в Украине и речь быть не может, поскольку он является евреем. Лавров по-своему интерпретировал данные слова и сказал, что у Гитлера якобы тоже была еврейская кровь, а "самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи".

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ сказал, что Россия такой риторикой пытается объяснить свои нелогичные заявление о так называемой "денацификации". Как сказал чиновник, российский антисемитизм стал еще более очевидным, в то время как агрессор не скрывает своих взглядов. Также он напомнил, что Москва нанесла ракетный удар по локации, где расположен мемориальный комплекс Бабий Яр.

Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал "возмутительными" и "непростительными" слова Лаврова. Ведомство вызвало российского посла для того, чтобы он объяснил такое заявление.

"Высказывания Лаврова – это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасная историческая ошибка. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме", - сказал Лапид.

Позже глава РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова Лаврова, который сказал, что "у Адольфа Гитлера была еврейская кровь". Беннет принял извинения.

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой сказал, что Россия, дескать, остановит войну, когда ее войска якобы дойдут до границы с Польшей. По его словам, цели так называемой "спецоперации" – это, мол, "денацификация" и "демилитаризация" Украины. Как утверждает чиновник, Украина якобы является угрозой для РФ.

Главред рекомендует: