"Еврейские корни" Гитлера: Путину пришлось извиняться за бред Лаврова

Сергей Лавров и Владимир Путин / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в четверг извинился за слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее заявил о том, что "у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь".

"Премьер-министр Нафтали Беннет и президент РФ Владимир Путин обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова", - говорится в сообщении канцелярии главы израильского правительства.

Скандал с заявлением Лаврова

Как сообщалось, в интервью телекомпании Mediaset министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: "Он (Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят".

В ответ на это, глава израильской дипломатии Яир Лапид заявил, что высказывание Лаврова о евреях является непростительным и возмутительным, подчеркнув, что евреи не убивали себя во время Холокоста.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что они с главой МИД Израиля Яиром Лапидом возмущены антисемитскими заявлениями российского министра Сергея Лаврова, и призвал главу российской дипломатии публично извиниться перед всеми евреями.

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