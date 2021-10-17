"Россия окажется в углу ринга": Кулеба раскрыл детали дела в Гааге по захвату кораблей ВМС Украины

Украина должна выиграть у России дело по захвату россиянами кораблей ВМСУ у Керченского пролива - Кулеба / УНИАН

Вопрос о соответствии юрисдикции международного арбитражного трибунала в Гааге по рассмотрению дела Украины против России, связанного с захватом украинских кораблей у Керченского пролива, должен решиться спустя несколько месяцев. Киев рассчитывает на положительный исход и привлечение Москвы к ответственности. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своей колонке на Украинской правде дипломат рассказал о том, что слушания в Гааге по предварительным возражениям России прошли в период с 11 по 16 октября. Решение по вопросу юрисдикции международного трибунала должно появиться через несколько месяцев.

"Через несколько месяцев мы ожидаем заключение судей трибунала. Я верю, что решение будет справедливым. Россия окажется в углу юридического ринга, а Украина выйдет на финишную прямую этого дела", - подчеркнул глава МИД.

Суд по делу о захвате Россией кораблей ВМСУ в Черном море

Украина 1 апреля 2019 года подала иск против России в Международный суд ООН в связи с захватом россиянами трех украинских кораблей у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Киев требовал признать нарушение Москвой конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В августе прошлого года российское государство подало предварительные возражения – Москва ставит под сомнения юрисдикцию МУС по данному вопросу.

В период с 11 по 16 октября в Гааге состоялись слушания по предварительным возражениям. Российская сторона обвиняет Украину в использовании международной судебной инстанции, дескать, "для оправдания своей военной авантюры".

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Захват Россией кораблей ВМСУ у Керченского пролива

Россия 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива в Черном море захватила 3 корабля Военно-морских сил Украины: бронированные катера Бердянск, Никополь и буксир Яны-Капу.

В результате попали в заложники 24 украинских военнослужащих, среди которых были моряки и сотрудники Службы безопасности Украины. Действия Москвы, согласно международному праву, расценивается в качестве акта агрессии.

Россия не признала захваченных моряков военнопленными и решила судить их по статьям "за незаконное пересечение российской границы".

Международный трибунал по морскому праву предписал Москве немедленно освободить пленных украинских моряков и вернуть корабли Украине. Российские власти отказались выполнять это требование.

Украинские моряки вернулись домой 7 сентября в рамках обмена пленными между Россией и Украиной. Формально российская сторона отпустила военнослужащих "под личное обязательство". Уголовное производство закрыто не было.

18 ноября 2019 года Россия передала Украине захваченные у Керченского пролива корабли ВМСУ.