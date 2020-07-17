Россия провела внезапную проверку войск у границ Украины: названа причина

Министерство обороны России объявило о внезапной проверке вооруженных сил подразделений Южного и Западного военных округов. Западный округ проходит рядом с границей Украины на севере и востоке, Южный – в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает Комсомольская правда.
Согласно заявлению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, проверку инициировал президент Владимир Путин. Россияне намерены оценить способность войск контролировать ситуацию на юго-западных границах России. Проверка также связана с подготовкой к проведению военных учений Кавказ-2020.
Известно, что к мероприятиям привлекли 150 тысяч военных, 27 тысяч единиц военной техники и вооружений, 414 летательных аппаратов, а также 106 кораблей и судов обеспечения.Читайте такжеГенерал раскрыл численность "сухопутки" России в Крыму
Ранее в США предположили, что под предлогом разрешения гуманитарного кризиса в аннексированном Крыму в рамках военных учений Кавказ-2020 Россия может осуществить попытку военной интервенции в Херсонскую область с целью захвата дамбы.
В ВСУ заявили, что информация о новой потенциальной агрессии РФ на данный момент не актуальна.
Тем временем в украинском МИД рассказали, как будет действовать армия Украины в случае реализации такого сценария.