Россия провела внезапную проверку войск у границ Украины: названа причина

Россия готовится к учениям Кавказ-2020 - Шойгу / ТАСС

Министерство обороны России объявило о внезапной проверке вооруженных сил подразделений Южного и Западного военных округов. Западный округ проходит рядом с границей Украины на севере и востоке, Южный – в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Комсомольская правда.

Согласно заявлению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, проверку инициировал президент Владимир Путин. Россияне намерены оценить способность войск контролировать ситуацию на юго-западных границах России. Проверка также связана с подготовкой к проведению военных учений Кавказ-2020.

Известно, что к мероприятиям привлекли 150 тысяч военных, 27 тысяч единиц военной техники и вооружений, 414 летательных аппаратов, а также 106 кораблей и судов обеспечения.Читайте такжеГенерал раскрыл численность "сухопутки" России в Крыму

Ранее в США предположили, что под предлогом разрешения гуманитарного кризиса в аннексированном Крыму в рамках военных учений Кавказ-2020 Россия может осуществить попытку военной интервенции в Херсонскую область с целью захвата дамбы.

В ВСУ заявили, что информация о новой потенциальной агрессии РФ на данный момент не актуальна.

Тем временем в украинском МИД рассказали, как будет действовать армия Украины в случае реализации такого сценария.