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Россия собралась заморозить войну на полгода, чтобы ударить по Украине со всей силой – Подоляк

7 августа 2022, 13:57

Чем быстрее Киев получит нужное оружие, тем скорее удастся остановить войну, считает Михаил Подоляк.

Подоляк ВСУ
Украине нужно больше тяжелых вооружений, чтобы перейти к контрнаступлению - Подоляк / Коллаж Генштаб ВСУ, УНИАН

Россия ставит перед собой задачу заморозить войну против Украины на полгода. Агрессор намерен попытаться собрать больше войск и вооружений, чтобы атаковать украинское государство со всей силой. ВСУ нужно переходить к контрнаступательной операции на юге для освобождения большего количества своих территорий. Однако оружия пока недостаточно. Чем быстрее Киев получит тяжелое оружия, тем скорее будет остановлена война. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Tagesspiegel он рассказал о том, что в планах агрессора РФ – заморозка войны с Украиной на полгода. За этот период времени оккупанты планируют накопить больше войск, вооружений и отправить их на фронт. Агрессор ожидает, что Запад устанет поддерживать Киев.

"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой", - объяснил задумки Кремля Подоляк.

Также он добавил, что Украине нужно переходить к контрнаступательной операции с целью освобождения большего количества своих территорий. Особенно на юге страны. Для реализации такого сценария нужно больше тяжелых вооружений.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", - считает советник главы ОП.

Кроме того, Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина посчитает победой возвращение всех своих территорий, которые оккупированы Россией.

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Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 5 августа заявил, что Россия пошла ва-банк в войне против Украины. Как сказал он, россияне перебрасывают войска и технику даже с Дальнего Востока и Урала. Кремль считает, что оккупанты, дескать, не должны проиграть эту войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 6 августа прокомментировал ситуацию с планами Украины по контрнаступательной операции. По словам чиновника, сроки операции определяют военные во главе с верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским. Данилов добавил, что нужно подождать, чтобы увидеть, как в дальнейшем будут развиваться события.

Президент Владимир Зеленский 7 августа рассказал, что ВСУ на прошлой неделе достигли серьезных результатов в разрушении логистики войск РФ и их тыловых баз. По словам Зеленского, силы обороны Украины освободили от российской оккупации уже 1060 населенных пунктов.

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